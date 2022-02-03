«Сам в шоке»: что известно про нового «Холостяка» Александра Гранкова

Весной на ТНТ стартует новый сезон популярного шоу «Холостяк». По традиции имя героя до последнего держится в секрете. И вот, трепещите девушки, стало известно, кто станет главным участником шоу. На этот раз холостяком будет бизнесмен Александр Гранков.

Новые правила

На этот раз создатели изменят формат шоу. Все детали держатся в секрете, но уже известно, что на церемонии роз выбирать будут не только мужчины, но и женщины.

В целом сезон -2022 обещает быть более эмоциональным и драматичным. В кадре зритель увидит поцелуи, слезы, «сериальные» сцены с признаниями и откровениями, а еще много интриг. Куда же без них, если речь идет про отношения с таким красавцем?

Кстати, Гранков будет не единственным холостяком проекта. Имя второго героя пока держится в секрете.

Что известно про Александра Гранкова

Ему 27 лет, он учился в МГУ и в лондонском UCL. Сейчас Александр занимается бизнесом. Причем ему удалось монетезировать свое хобби. Он с детства увлекается лошадьми и теперь управляет фермой и конюшней в Подмосковье.

Сердце молодого человека, конечно же, свободно. Он признается, что известность и статусность для него совершено неважны. А в проект он идет за серьезным отношениями.

«Я бы сказал, что, наверное, я создан для отношений. Мне очень легко делиться своими чувствами, я откровенно общаюсь. Всегда правдиво отвечаю на любые вопросы. Могу найти общий язык с любым. Хочу, чтобы шоу помогло мне отыскать моего человека, а этому человеку найти меня. Если это случится, будет здорово. Но уже сейчас могу сказать: я буду на проекте жить по своим правилам, буду максимально открытым и искренним», — поделился Гранков.

В новом сезоне парню предстоит не прост выбрать девушку, но и заслужить ее ответную симпатию. Так как на площадке будет соперник. С ним Александр уже познакомился.

Страница молодого человека в соцсети полна кадрами из его повседневной жизни. Хотя не такая уж она и повседневная. Много кадров с животными: Александр явно обожает лошадей и собак.

А еще много путешествует. Можно найти кадры из США, Италии, ЮАР и других стран мира.

«Фермер. Холостяк. Сам в шоке», — делится впечатлениями от участия в шоу парень.

И тут начинается самое интересное. Оказывается, среди знакомых Александра много знаменитостей. Например, жена Олега Газманова написала в комментариях:

«Я бы еще добавила: красавец, юморист, умеющий создать неповторимую атмосферу, опытный охотник, любимец мам и бабушек друзей, долгожданный гость, жертва всех мам с дочерьми возраста на выданье».

Парень ответил ей смайликом с поцелуем.

Тут же подоспела Алена Водонаева с комментариям о том, что в восторге от новости. Так что болеть за Александра Гранкова есть кому!

Два холостяка

С появлением на проекте второго холостяка меняется формат шоу — теперь право выбора на церемонии роз в конце каждого выпуска также будет у девушек.

На их решение может повлиять любой поступок холостяка, неосторожно сказанное слово, неаккуратный жест или прикосновение. Мужчины будут стараться заслужить расположение участниц. Так что теперь традиционный вопрос: «Примешь ли ты эту розу?» — прозвучит только после того, как девушка озвучит свой выбор.

Ведущим реалити вновь станет Михаил Белянин. Снимали проект в Мексике.

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