Любить или обвинять: стартовали съемки телефильма «Неверов» для канала «Россия 1»

В Ростове-на-Дону стартовали съемки нового телефильма «Неверов» для канала «Россия 1». В главных ролях: Павел Попов, Александра Никифорова, Юлия Галкина и Борис Щербаков.

По сюжету прокурора Неверова назначают обвинителем на судебном процессе об убийстве. Обвиняемой в этом деле неожиданно оказывается его давняя любовь. И вот вместо того чтобы обвинять, юрист ищет доказательства невиновности своей бывшей возлюбленной. Однако в самом деле оказывается столько подводных камней, что ими можно дорогу вымостить.

За постановку отвечает режиссер Всеволод Аравин, снявший телефильм «Слабая женщина».

Дата выхода картины в эфир еще не определена.

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