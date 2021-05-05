Канал СТС Love соберет истории любви во времена Великой Отечественной

Телеканал СТС Love объявил акцию ко Дню победы «Великие влюбленные». Зрителям предлагают прислать в редакцию романтичные истории, связанные с Великой Отечественной войной. Тексты и фотографии будут приниматься в течение всего года, и к 9 мая 2022-го канал выпустит телевизионный сборник, куда войдут все присланные рассказы.

«Про тех, кто встретил друг друга в это непростое время. И тех, кто смог сохранить свою любовь несмотря ни на что. Если в вашей семье есть такие воспоминания, вы можете поделиться ими», — говорится в сообщении СТС Love.

Для своих зрителей канал приготовил специальную форму, куда можно загрузить раритетные снимки и тексты с историями о любви во время войны. Отправить рассказ о своих родственниках можно по этой ссылке.

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