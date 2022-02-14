«Красиво смотрится»: Утяшева изящно подчеркнула стройность карамельной юбкой-брюками с тренчем в монохромном стиле

Ляйсан Утяшева совершила модный набег на магазины одежды и показала своим поклонникам в личном блоге результат своего фэшн-похода.

Ведущая составила стильный монохромный образ в карамельных тонах с пышной юбкой-брюками, водолазкой и тренчем. Больше всего спортсменка осталась довольна корсетом, который она примерила поверх одежды, как жилет.

«Монохром — один из трендов текущего сезона. Он всегда красиво смотрится на любой фигуре, визуально вытягивая силуэт. А карамельный цвет встречался на многих показах. Стоит отметить, что это самый узнаваемый цвет бренда Max Mara.

Он очень идет Ляйсан. Смотрится элегантно и статусно.

Корсет поверх водолазки — один из удачных приемов многослойности, который можно взять на заметку. Кстати, водолазку можно смело заменить на рубашку или футболку, будет смотреться тоже эффектно.

Единственный момент — в рамках текущего образа я могла бы рекомендовать заменить брюки на модель из более плотной ткани. В таком случае он смотрелся бы гармоничнее с точки зрения сочетания фактур. Здорово, что Ляйсан дополнила образ большим количеством аксессуаров. В монохромном аутфите они всегда играют важную акцентную роль, в противном случае это был бы просто набор вещей», — прокомментировала аутфит Ляйсан Утяшевой специально для Teleprogramma.pro стилист Виктория Шабанова.

Справка Teleprogramma.pro

Стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова закончила Школу шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер».

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