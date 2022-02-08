Варнава, Гудков и Бортич снялись в комедии «Орел и решка» по мотивам тревел-шоу

14 февраля на «Кинопоиске» состоится премьера трэвел-комедии «Орел и решка» — по мотивам популярной телепередачи.

Казалось бы, сниматься в этом проекте — работа мечты: путешествуешь по миру и еще получаешь за это деньги. Но так было раньше, а теперь продюсеру шоу (Екатерина Варнава) сообщают о скором закрытии программы из-за низких рейтингов. В съемочной группе тоже кризис: ведущие (Александра Бортич и Александр Молочников) со скандалом разводятся, а эго режиссера проекта (Александр Гудков) уже настолько велико, что не помещается ни в какую в смету.

Чтобы вернуть себе популярность, команда отправляется в Абд-Эль-Акри — еще недавно закрытую для туристов страну, куда их приглашает молодой король на свою свадьбу. Но даже королевские планы могут выйти из-под контроля. Теперь героям нужно не только снять эксклюзив, но и вернуться домой живыми — и все это без помощи золотой карты.

Продюсером нового фильма выступила реальная создательница шоу «Орел и решка» Нателла Крапивина.

«Сценарий фильма мы писали три года и старались сделать так, чтобы он был максимально легким и смешным. И главное, стремились сохранить нашу целевую аудиторию в полном объеме. Поэтому мы брали наши сумасшедшие истории из жизни, слегка их приглаживали или, наоборот, утрировали в зависимости от драматургических задач. Каждый из создателей «Орла и решки» обязательно себя узнает. От этого немного страшно, зато очень весело», — говорит она.

В новой приключенческой комедии зрители увидят отсылки и к «Мальчишнику в Вегасе», и к «Приключениям итальянцев в России». Добавим, что для Екатерины Варнавы этот проект стал первой большой работой в кино. Часть сцен снималась в Турции.

«Почти месяц мы со съемочной группой жили в другой стране, и это было дико увлекательно. Для артистов такие экспедиции привычны, но для меня, для Саши Гудкова это нечто новое: мы как будто съездили в очень крутой пионерлагерь для взрослых», — говорит комедиантка.

Не пропустите премьеру комедии «Орел и решка» — 14 февраля на видеосервисе «Кинопоиск».

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