Мужчины не нужны: в России выйдет первый матриархальный сериал «Два холма»

Весной 2022 года на видеосервисе Start состоится премьера сериала «Два холма». Это комедийная антиутопия о далеком будущем, в котором почти не осталось мужчин, а у женщин образовался свой мир — с эко-городами и умными гаджетами.

Главные в проекте роли исполнили Пелагея Невзорова («Улица», «Война семей») и Никита Кологривый («Вертинский», «Пищеблок»). Также в картине снялись Владимир Епифанцев, Андрей Скороход, Светлана Камынина, Анна Снаткина, Жанна Эппле и Филипп Бледный.

По сюжету, в результате биологической войны почти все мужское население планеты вымерло. Женщины недолго погоревали, а потом создали свое общество, где размножение происходит путем искусственного оплодотворения, от которого рождаются только девочки. Но не всем по нраву такое мироустройство. Есть еще мужчины и женщины, которые уходят прочь от цивилизации и живут в глуши традиционной жизнью.

И вот однажды учительница из экогорода Два холма покидает свой дом и знакомится с молодым «дикарем» мужского пола. Эта встреча может обернуться трагедией для всего благоустроенного женского общества. 15 февраля вышел тизер проекта, снятый в формате рекламы.

Кстати, создатели сериала провели необычный эксперимент в Сети: создали сайт экологического жилого комплекса «Два холма», обещающий комфортную жизнь без мужчин всего в 10 минутах от МКАД. Идея спровоцировала бурные споры среди пользователей Интернета и тысячи репостов. Многие люди поверили в эту фантастическую идею и даже заинтересовались покупкой жилья в новом ЖК.

Премьера сериала «Два холма» ожидается предстоящей весной на видеосервисе Start.

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