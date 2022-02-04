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«Они расхолаживали нас»: Мусагалиев объяснил, почему к «Камызякам» не подпускали девушек

Как отметил шоумен, они сразу с коллегами обговорили определенные правила работы в коллективе.

«Они расхолаживали нас»: Мусагалиев объяснил, почему к «Камызякам» не подпускали девушек
Азамат Мусагалиев. Фото: instagram.com/azabraza1984/

Комик Азамат Мусагалиев в эфире ток-шоу Talk на канале ТНТ объяснил, почему в команде КВН «Сборная Камызякского края» не было девушек.

Азамат Мусагалиев
Азамат Мусагалиев. Фото: instagram.com/azabraza1984/

«У нас было в команде правило, что не должно быть девочек. Они расхолаживали нас».

Азамат Мусагалиев

Как отметил Мусагалиев, они на берегу договорились, что не будут брать на гастроли подруг и жен. Кроме того, любимым даже был запрещен поход на игры. Когда шоумены собирались вместе для написания нового материала, то отстранялись от своих семей, полностью сосредоточившись на работе.

Напомним, что в «Сборной Камызякского края» была всего одна девушка. Это Ирина Илюхина, которая работала на должности директора. Также она была основателем команды.

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"Сборная Камызякского края"Азамат МусагалиевИрина ИлюхинаКанал ТНТКВН