Вместо тысячи слов: Софья Эрнст поделилась архивным фото в день рождения Константина Эрнста

Среди последних публикаций личного микроблога актрисы Софьи Эрнст появилась совместная фотография знаменитости с мужем Константином Эрнстом. Таким способом артистка поздравила избранника с днем рождения.

Отметим, что в этом году Константину Эрнсту исполнился 61 год.

Софья Эрнст в алом платье с открытыми плечами прильнула к любимому мужу. Именинник нежно обнимал молодую жену и улыбался на камеру.

Эрнст оставила эмодзи в виде красного сердца, праздничного торта со свечками и взлетающей ракеты в комментариях под фото.

«С днем рождения супруга и потрясающего главу вашей чудесной семьи», «Красивая пара», «Красивые и похожи друг на друга», «С днем рождения Константина Львовича! Счастья и удачи вашей семье!», – присоединились к поздравлению актрисы поклонники семьи Эрнст.

Напомним, ранее Софья Эрнст в белоснежной пушистой шубке восхитилась шоу Татьяны Навки. Актриса посетила ледовый спектакль «Лебединое озеро» с участием фигуристки.

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