Концерт «Руки Вверх» и казачьи пляски: свадьбу Константина Ивлева покажут на ТВ 31 марта

31 марта канал «Пятница!» покажет свадьбу своего ведущего и главного шефа страны Константина Ивлева. Торжество известного повара и его невесты Валерии Куденковой выйдет в специальном выпуске телепроекта «Четыре свадьбы». Зрители увидят выкуп невесты, роспись супругов, венчание в церкви, банкет, а также концерт группы «Руки Вверх».

Кроме того, в передаче Ивлев прокомментирует свой развод с предыдущей женой, покажет, какой он дома, а также поделится историей знакомства с Валерией.

«У нас вообще смешно вышел диалог, я подошел, спросил как зовут, как дела. Мы просто поговорили, и я ушел. Номерами не обменивались, только сфотографировались. И я весь день думал о ней, жалел, что номера телефона нет. Но помнил, что мы сфотографировались, а значит она должна была выставить фотографию и отметить меня. Я ждал. Я из Инстаграма почти не вылезал!» — вспоминает 47-летний ведущий.

Напомним, что предложение своей возлюбленной мужчина также сделал с помощью реалити-шоу «Четыре свадьбы». Пара расписалась в столичном загсе 14 февраля, а в марте на родине невесты — в Тамани — состоялись венчание и основное, двухдневное, гуляние в казачьем стиле.

Не пропустите свадьбу шефа на канале «Пятница!» — 31 марта в 20:00.

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