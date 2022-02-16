Лицом – в папу, гибкостью – в маму: дочь Асмус и Харламова устроила дома показательные выступления

Кристина Асмус признает, ее дочь Настя — копия ее бывший муж Гарик Харламов. А когда поклонники пытаются ей об этом говорить, актриса заявляет, что очень довольна этим фактом. Дескать, почему нет?

Кроме того, малышка явно унаследовала отцовское чувство юмора. Например, на отдыхе в Дубае с мамой, она попросила родительницу открыть рот и закрыть глаза, засунув в рот конфетку-червячка. Звезда «Текста» была в ужасе, ее наследница — умирала со смеху.

Ну а гибкостью, похоже, Настя Харламова все-таки пошла в мать. В личном блоге актриса показала, как она дома мастерски встает на мостик. Правда их домашний питомец пес Брюс тоже захотел быть в центре внимания и не дал экс-жене Харламова нормально записать ролик.

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