Галкин признался, что не позволяет себе в браке с 72-летней Пугачевой

В storeis микроблога шоумен Максим Галкин провел мини-викторину «Вопрос-Ответ» среди подписчиков. Естественно, ведущего программы «Лучше всех!» на Первом канале спросили о частной жизни с Примадонной. Так, говоря о личном, Максим признался, что не позволяет себе в браке с Аллой Пугачевой.

Оказывается, шоумен никогда не позволил бы себе экономить на Примадонне. Ведущий программы «Лучше всех!» и вовсе считает такое поведение недостойным. Любимую женщину, как считает Максим, нужно баловать. Тем более, что Алла Борисовна частый гость в элитном бутике модельера Игоря Гуляева. Примадонна то и дело щеголяет в люксовых шубках, примеряя дорогие меха.

«Это грех», — подметил Максим, говоря об экономии на жене.

Так, шоумен дал понять, что ни в чем не отказывает своей Алле. Примадонна то и дело пополняет свой звездный гардероб элегантными нарядами. Кстати, говоря о супружеской жизни, Алла Пугачева призналась, что она всегда спит в отдельной спальне. И так было во всех браках певицы. Не стала Примадонна изменять своим привычкам и с Максимом Галкиным. У каждого члена семьи, как говорит певица, в подмосковном замке в деревне Грязь, есть отдельная спальня. Алла Пугачева дала понять, что иногда, как и любому человеку, ей хочется уединиться и побыть наедине с собой. В такие моменты она может в одиночестве почитать книгу в своей спальне, где ее никто не побеспокоит.

Ну а Максим Галкин восхищается тем, какой мамой стала Алла для их детей — восьмилетних двойняшек Гарри и Лизы. Так, шоумен уточнил, что Примадонна со всей ответственностью подошла к материнству. Она не позволяет мужу повышать на двойняшек голос, даже когда те озорничают. При детях никто и никогда не выяснял отношений на повышенных тонах, поэтому-то они и растут такими счастливыми, говорит шоумен.

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