«Как голодные собаки»: громкие конфликты шоу «Сокровища императора» — что происходило за кулисами

В мире телевизионных развлечений немало шоу, способных захватить внимание зрителей своими захватывающими приключениями и интригующими сюжетами. Одним из таких шоу является «Сокровища императора» — увлекательная программа, которая снималась в китайской провинции Чжэцзян.
Проект сильно выделялся на фоне других передач от ТНТ. Главным отличием стала необходимость участников выходить на улицы и взаимодействовать с местными жителями, не зная языка.
За кулисами этого захватывающего шоу скрывается множество интересных и иногда даже напряженных моментов. Ведь когда страсть к приключениям смешивается с жаждой успеха и конкуренцией, неизбежно возникают конфликты между участниками.
В этой статье мы рассмотрим некоторые из самых запоминающихся конфликтов, разыгравшихся на съемочной площадке «Сокровищ императора».
Это просто разговор
Мария Погребняк участвует в шоу со своей подругой Аланой Мамаевой. Девушек часто обвиняют в скандальности и нечестной игре. Справедливости ради Мария действительно часто провоцирует конфликты на съемочной площадке.
Например, она пыталась вывести на конфликт блогера Даву, припомнив ему отношения с Ольгой Бузовой, которая стала ведущей проекта в Китае.
«Давид, как ты себя ощущаешь, что Оля ведущая? Ты комфортно себя чувствуешь, что Оля так поднялась и растет с каждым годом, а ты в роли участника? Благодаря только Оле ты стал такой медийный», — заявила Мария.
Дава всем своим видом выражал спокойствие, отказываясь вступать в конфликт. Он ответил своей коллеге по шоу, что личная жизнь не зря так называется и не должна выноситься на всеобщее обозрение и обсуждение.
Алана Мамаева поддержала свою напарницу по реалити, заявив, что сложившаяся ситуация не была конфликтной, а была просто обычной беседой.
«Это был не конфликт. Маша задала Давиду несколько вопросов, и он ответил на них. Был просто разговор», — отметила бывшая супруга футболиста.
Мария не скрывает, что у нее множество претензий не только к Давиду, но и к другим участникам программы.
У меня конфликт не только с Давой, много вопросов и к другим участникам проекта. И решить конфликты можно было только одним способом — красиво и быстро пройти все испытания», — отметила участница.
Мария Погребняк часто скандалит на проекте. Стоп-кадр: шоу «Сокровища императора»
Игра на камеру
Недопонимание произошло у Погребняк и с Женей Искандаровой. В третьем выпуске шоу команда Аланы и Марии осудила поведение команды Искандаровой и Кокс. Девушки сперва заявили, что соперницы ведут нечестную игру, а после и вовсе пересели от них за соседний столик, сморщив лица и заявив, что им неприятен запах негативной энергетики.
Искандарова, не выдержав такого давления, разрыдалась прямо перед камерами. Но вместо того, чтобы раскаяться в своем поведении, Мария сказала, что не верит слезам Жени и считает, что все это актерская игра для зрителей и участников проекта.
«Жаль, что в отеле, в котором мы жили, не было камер, где мы столкнулись с таким высокомерием и пренебрежением, примеров которому в шоу-бизнесе не встречали. Тогда бы вы поняли, что слезы в прошлой серии — это всего-то хорошая игра на камеру», — заявила Погребняк.
Тогда же она заявила, что больше всего ей обидно за свою подругу Алану, ведь она не знает более спокойного человека, а Искандаровой удалось ее разозлить.
Но и у Жени Искандаровой нашлась подруга, готовая ее защитить. Карина Кокс осудила участников, устроивших травлю их команде.
«Было неприятно, что две команды — Дава с Арманом и Алана с Машей — накинулись на нас как голодные собаки на кусок мяса. Я в целом была эмоционально истощена за этот день. И когда начались нападки на нашу команду, мне стало вдвойне плохо», — сказала она.
Мария Погребняк и Алана Мамаева выступают в одной команде. Стоп-кадр: шоу «Сокровища императора»
Надо до конца добивать
Отличился на шоу и Евгений Ершов. Открыто предъявлять претензии музыкант никому не стал, он решил действовать исподволь и лишить своих соперников права на победу. А, учитывая размер призовых, это серьезный шаг.
Перед тем как приступить к очередному испытанию, все участники находят конверты с заданиями и подробными инструкциями. Именно эти конверты Евгений решил просто спрятать, чтобы замедлить своих конкурентов.
Филипп Киркоров и Дава больше всех пострадали от козней Ершова. И на следующий раз музыкант снова решил повторить этот трюк.
«Обратного пути нет, раз уж начали — надо до конца добивать», — заявил он.
И вновь от его действий пострадал Манукян. Он со своим братом Арманом чуть не вылетел из проекта из-за этого.
Когда остальные команды стали требовать справедливости и назвали человека, который так поступил, «крысой», Ершов не спешил признаваться в содеянном. Более того, ведущая проекта Ольга Бузова заявила, что правила игры не запрещают нечестных действий и все это остается только на совести игрока.
В итоге Ершова все же вынудили признаться, но он так и не раскаялся в содеянном, отметив, что нет неправильных поступков в игре, на кону которой 14 миллионов.
Очень вероятно, что этой логики придерживаются и остальные участники шоу, поэтому конфликтные истории будут продолжаться.