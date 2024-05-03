«Как голодные собаки»: громкие конфликты шоу «Сокровища императора» — что происходило за кулисами

В мире телевизионных развлечений немало шоу, способных захватить внимание зрителей своими захватывающими приключениями и интригующими сюжетами. Одним из таких шоу является «Сокровища императора» — увлекательная программа, которая снималась в китайской провинции Чжэцзян.

Проект сильно выделялся на фоне других передач от ТНТ. Главным отличием стала необходимость участников выходить на улицы и взаимодействовать с местными жителями, не зная языка.

За кулисами этого захватывающего шоу скрывается множество интересных и иногда даже напряженных моментов. Ведь когда страсть к приключениям смешивается с жаждой успеха и конкуренцией, неизбежно возникают конфликты между участниками.

В этой статье мы рассмотрим некоторые из самых запоминающихся конфликтов, разыгравшихся на съемочной площадке «Сокровищ императора».

Это просто разговор

Мария Погребняк участвует в шоу со своей подругой Аланой Мамаевой. Девушек часто обвиняют в скандальности и нечестной игре. Справедливости ради Мария действительно часто провоцирует конфликты на съемочной площадке.

Например, она пыталась вывести на конфликт блогера Даву, припомнив ему отношения с Ольгой Бузовой, которая стала ведущей проекта в Китае.

«Давид, как ты себя ощущаешь, что Оля ведущая? Ты комфортно себя чувствуешь, что Оля так поднялась и растет с каждым годом, а ты в роли участника? Благодаря только Оле ты стал такой медийный», — заявила Мария.

Дава всем своим видом выражал спокойствие, отказываясь вступать в конфликт. Он ответил своей коллеге по шоу, что личная жизнь не зря так называется и не должна выноситься на всеобщее обозрение и обсуждение.

Алана Мамаева поддержала свою напарницу по реалити, заявив, что сложившаяся ситуация не была конфликтной, а была просто обычной беседой.

«Это был не конфликт. Маша задала Давиду несколько вопросов, и он ответил на них. Был просто разговор», — отметила бывшая супруга футболиста.

Мария не скрывает, что у нее множество претензий не только к Давиду, но и к другим участникам программы.

У меня конфликт не только с Давой, много вопросов и к другим участникам проекта. И решить конфликты можно было только одним способом — красиво и быстро пройти все испытания», — отметила участница.