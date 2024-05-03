Барецкий о шоу «Сокровища императора»: «Меня звали ведущим вместо Галустяна»

Шоумен Стас Барецкий регулярно смотрит проект ТНТ «Сокровища императора». Ведь ведет его, утверждает он, его бывшая — Ольга Бузова. Мало того, журналисту Teleprogramma.pro он заявил, что мог бы сам работать в этом шоу.

«Меня звали туда ведущим вместо Галустяна, но я поставил условия, что ведущей со мной должна быть не Бузова, а кто-нибудь другой, так как у меня с Бузовой натянутые отношения», — заявил шоумен.

По его утверждению, с Ольгой Бузовой у них были некие отношения, но потом Стас Барецкий якобы бросил ведущую в пользу другой девушки.

«У Ольги чувствуется, читается грусть в глазах, видимо, боль от расставания со мной не прошла даром. Конечно, она уже не та «зажигалка», коей была раньше, ну и возраст опять же дает о себе знать, как говорится, «не девочка», — сказал сайту Барецкий.

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