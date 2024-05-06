Бузова на «Сокровищах императора» разрыдалась из-за сибиряка Манукяна, которого любила

Блогер из Новосибирска Давид Манукян принял решение сохранить парное тату, которое он сделал в период своих отношений с Ольгой Бузовой. Это стало известно после того, как бывшие возлюбленные продемонстрировали свои наколки на шоу «Сокровища императора» телеканала ТНТ.

Певица решила лично убедиться в наличии рисунка на теле сибиряка и была приятно удивлена, увидев его в неизменном виде.

Бузова, очевидно, не ожидала такого развития событий, поскольку расставание пары было далеко не самым безболезненным. Она даже призналась, что им так и не удалось нормально пообщаться после окончания отношений.

Чувства Бузовой были задеты, она не смогла сдержать слез, попросив ведущих изменить тему разговора.

Было замечено, что после участия в программе Давид вновь стал подписчиком Ольги в социальных сетях.

Разрыв между ними произошел три года назад. С тех пор певица так и не смогла начать новые отношения.

Ранее Ольга Бузова показала новую стрижку.