Погребняк об участниках шоу «Сокровища императора» Арутюнове и Блохиной: «Сразу не понравились!»

В шестое шоу «Сокровища императора» на ТНТ пришли два новых участника — Карен Арутюнов и Дарья Блохина. Эти актеры дубляжа известны многим зрителям своими голосами, которые звучат за кадром в популярных фильмах.

Продюсер Мария Погребняк не смогла скрыть своего отрицательного отношения к новым участникам телепроекта.

«Они мне сразу не понравились, потому что они новенькие! Когда же вы перестанете приходить и мы с Аланой (Мамаевой — прим. ред.) получим миллион юаней?» — сказала знаменитая блондинка.

Это не первый случай, когда Мария воспринимает новых участников как конкурентов и не стремится к дружбе с ними.

Стоит отметить, что для Карена Арутюнова и Дарьи Блохиной этот выпуск стал и первым, и последним одновременно. Они неплохо проходили испытания, однако все-таки не смогли обойти более опытных игроков и выбыли из состязания.

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