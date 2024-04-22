Искандарова разрыдалась на «Сокровищах императора»: «Что я за человек такой, который всех раздражает?»

Ольга Бузова во время вечернего чаепития на проекте ТНТ «Сокровища императора» заметила, что дуэт Жени Искандаровой и Карины Кокс многие участники обвиняют в том, что они идут по головам.

Карина Кокс ответила ведущей, что у них такая манера игры: дескать, они просто отличаются особенной нетерпеливостью, но ничего плохого не подразумевают. И пообещала общаться с участниками игры более корректно.

На это Алана Мамаева ответила, что она ей верит, но совсем не доверяет Жене Искандаровой, которая ведет себя неискренне и ходит всегда в маске. Это вывело Искандарова из себя, и она расплакалась.

Артистка стендапа призналась, что она действительно всю жизнь носит маску из-за своей мамы, которая всегда была ей недовольна. Вспомнила, что, когда она плакала совсем маленькой, та не успокаивала ее, а говорила, что ее это еще больше выводит из себя.

«Что я за человек такой, который всех раздражает?» — рыдая сказала Искандарова.

Мамаева заметила, что у всех в детстве были травмы, и она уверена, что Искандарова просто манипулирует при помощи этих слов участниками игры.

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