Бузова высказалась про уход Верещагиных из шоу «Сокровища императора»: «Разрывается сердце»

Ольга Бузова рассказала поклонникам в своем телеграме, что смотрит вместе со всеми зрителями шоу «Сокровища императора» на ТНТ, где является ведущей в паре с Михаилом Галустяном.

Несмотря на то, что она прекрасно знает исход игры, все равно при просмотре сильно переживает за участников. Вот и на этот раз, увидев программу по ТВ 7 апреля, она не смогла сдержать слез. Из шоу выбыла пара Олега и Александры Верещагиных.

«У нас разрывается сердце. Верещагины покидают гонку и отправляются домой. Ждем следующий выпуск «Сокровищ императора» и немножко грустим», — написала Бузова в микроблоге.

Бузова отметила, что жизнь очень непредсказуема. Можно, как Верещагины, идти вторыми, а в итоге прибыть к финишу последними. И шоу на ТНТ учит людей не расслабляться, даже если ты являешься лидером. А также учит не опускать руки, если ты плетешься в конце.

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