Верещагины выбыли из шоу «Сокровища императора» на ТНТ

Олег Верещагин привык побеждать, однако в проекте ТНТ «Сокровища императора» ему пришлось смириться с проигрышем. На шоу, которое транслировали по ТВ 7 апреля, он вместе со своей супругой Александрой Верещагиной пришел к финишу последним.

Отметим, что в шоу «Звезды в Африке» на ТНТ в 2022 году он стал победителем.

Верещагины даже не пытались скрывать своего разочарования, ведь они изначально были уверены, что дойдут до финала в числе лидеров.

«Редкий человек умеет проигрывать и не расстраиваться. Я не умею, я расстроена», — призналась спутница юмориста.

Не смотря на искренность чувств между ними, супруги во время проекта не раз ссорились и обижались друг на друга. Не исключено, что это внесло определенный разлад и повлияло на исход игры.

Первыми к финишу пришли Карина Кокс и Женя Искандарова, вторыми стали Мария Погребняк и Алана Мамаева, третье место занял Ершов со своей матерью Еленой Путылиной.

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