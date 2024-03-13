«Там, где Бузова, все превращается в «Дом-2»: зрители обсуждают новое шоу «Сокровища императора»

На ТНТ стартовало новое шоу «Сокровища императора», где звезды снова начнут проявлять умения выживать и бороться за главный приз. Отличие этого проекта от всех похожих в том, что знаменитости участвуют в нем вместе со своими родными или друзьями - людьми, которым полностью доверяют.
Ведущими реалити выступили Ольга Бузова и Михаил Галустян, а среди участников можно увидеть Филиппа Киркорова, Даву, Зураба Матуа, Карину Кокс и других.
Минул первый выпуск. А какие впечатления он о себе оставил у зрителей, выяснила Teleprogramma.pro.
Ведущие шоу - Ольга Бузова и Михаил Галустян. Фото: кадр из шоу «Сокровища императора»
Ведущие
Не всех порадовала перспектива провести несколько выпусков шоу под руководством ведущей Ольгой Бузовой. По словам пользователей Сети, она уже надоела и превращает все реалити в одниковые проекты.
Ольга Г.: «Там, где Бузова, там все превращается в «Дом-2». Это ее предел».
Алексей Миллер: «А Бузова инициатор? Любое из последних шоу ТНТ, это безусловно интересный проект, но все как под копирку под «Дом 2». «Звезды в Африке» - яркий пример, где известные люди на всю страну показывают свои негативные стороны. Еще стразоносный пернатый Филипп придет в шоу».
Alekc M.: «Как только эта девица из «Дома-2» начинает вести какую-то передачу, сразу понятно-очередная чухня. На чьи деньги все это снимается?»
Любовь Юреня: «Бузова - бездарность, где она ,там Дом-2. Развитие у нее на низшем уровне».
Людмила Сидельникова: «А можно как -то без Бузовой. Хамовитая, вульгарная, неискренняя. Глаза измозолила. В каждой бочке затычка».
Впрочем, находятся и те, кто готов встать на защиту любимой телеведущей.
14327hgfdss?: «Хорошее шоу и ведущие лучше, чем Воля и Утяшева. Бузова бесит многих - это зависть. Молодец, идет вперед, несмотря на критику».
Некоторым и Галустян не угодил в качестве ведущего.
Елена Каткова: «Мне шоу понравилось, смотреть интересно, Китай, интрига. И Бузова хорошо ведет шоу. Лучше бы без этого коротыша - Галустяна, он вообще никакой».
Больше всего зрителей возмущает одинаковый состав звезд во всех шоу. Фото: кадр из шоу «Сокровища императора». Фото: кадр из шоу «Сокровища императора»
Участники
Участники шоу - далеко не новые лица. Причем, по мнению россиян, это не звезды, а в основном люди, прославленные именно такими реалити.
Андрей Меньшаков: «Молодцы! В очередной раз пропиарили этот шалман».
Светлана Таранова: «Шоу можно посмотреть, захватывает, интересно, кто победит. Лучшие К. Кокс и Е. Искандарова. Они и в Африке себя классно показали. Видеть опять мерзкую Погребняк с рыбьими губами неприятно. В Африке себя показала как лицемерная, непорядочная интриганка. Мы все ждали, когда она вылетит из шоу. Так она опять здесь выперлась. И уже в 1-м выпуске себя опять повела непорядочно, обманывала других участников. Ну и подруга у Бузовой !!! Жаль, что парни вылетели, а не Погребняк».
arhira81: «Одни и те же лица, с одного шоу в другое. Устроили сборище отвратительных персонажей».
Алиса: «Одни и те же рожи, елки-палки, к чему? Никто не хотел ехать в Китай? Верещагин задолбал, работать не научился, все на выигрыш надеется? Третий проект окучивает».
Медицына: «Набирают неприятных персонажей».
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Шоу «Сокровища императора» очень похоже на другие подобные проекты. Фото: кадр из шоу «Сокровища императора»
О шоу в целом
Мнения о самом содержании шоу разделились. Кому-то нравится такой формат, кто-то считает, что реалити получилось хуже подобных проектов, снятых ранее.
Василий Маракушев: «И это все финансирует бюджет? Из наших налогов?»
Артем Ч.: «Напоминает фильм «Крысиные бега».
Тана: «Бред полнейший, а не шоу. На протяжении всей передачи смотреть, как все ходят, бегают по улицам или ездят в такси, ну такое себе развлечение».
Медицына: «Когда ставят пиявки,то впоследствии из укуса сочится кровь. Постановочное шоу, даже комар не сидел».
Татьяна Новошинова: «Смотрела и не могла понять, почему они по жаре бегали,но никто даже не вспотел?»
Татьяна Рязанова: «Интересное шоу!»
Ежик в тумане: «А мне понравилось само шоу, придумано неплохо. Со звездами, конечно, незадача, маловато их на небосклоне( многие просто не тянут до звездности. А вот то, что одни и те же фейсы «светят» с экрана (Верещагин, Погребняк, Ершов, Дава и т.д.) не есть хорошо.Можно было по качественней поскрести по сусекам».