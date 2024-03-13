«Там, где Бузова, все превращается в «Дом-2»: зрители обсуждают новое шоу «Сокровища императора»

Ведущие

Не всех порадовала перспектива провести несколько выпусков шоу под руководством ведущей Ольгой Бузовой. По словам пользователей Сети, она уже надоела и превращает все реалити в одниковые проекты.

Ольга Г.: «Там, где Бузова, там все превращается в «Дом-2». Это ее предел».

Алексей Миллер: «А Бузова инициатор? Любое из последних шоу ТНТ, это безусловно интересный проект, но все как под копирку под «Дом 2». «Звезды в Африке» - яркий пример, где известные люди на всю страну показывают свои негативные стороны. Еще стразоносный пернатый Филипп придет в шоу».

Alekc M.: «Как только эта девица из «Дома-2» начинает вести какую-то передачу, сразу понятно-очередная чухня. На чьи деньги все это снимается?»

Любовь Юреня: «Бузова - бездарность, где она ,там Дом-2. Развитие у нее на низшем уровне».

Людмила Сидельникова: «А можно как -то без Бузовой. Хамовитая, вульгарная, неискренняя. Глаза измозолила. В каждой бочке затычка».

Впрочем, находятся и те, кто готов встать на защиту любимой телеведущей.

14327hgfdss?: «Хорошее шоу и ведущие лучше, чем Воля и Утяшева. Бузова бесит многих - это зависть. Молодец, идет вперед, несмотря на критику».

Некоторым и Галустян не угодил в качестве ведущего.