«Там, где Бузова, все превращается в «Дом-2»: зрители обсуждают новое шоу «Сокровища императора»

Зрители обсуждают первый выпуск шоу «Сокровища императора». Фото: кадр из шоу «Сокровища императора»

Teleprogramma.pro узнала, понравилось ли зрителям новое шоу со звездами на ТНТ «Сокровища императора».

На ТНТ стартовало новое шоу «Сокровища императора», где звезды снова начнут проявлять умения выживать и бороться за главный приз. Отличие этого проекта от всех похожих в том, что знаменитости участвуют в нем вместе со своими родными или друзьями - людьми, которым полностью доверяют.

Ведущими реалити выступили Ольга Бузова и Михаил Галустян, а среди участников можно увидеть Филиппа Киркорова, Даву, Зураба Матуа, Карину Кокс и других.

Минул первый выпуск. А какие впечатления он о себе оставил у зрителей, выяснила Teleprogramma.pro.

Ведущие шоу - Ольга Бузова и Михаил Галустян. Фото: кадр из шоу «Сокровища императора»

Ведущие

Не всех порадовала перспектива провести несколько выпусков шоу под руководством ведущей Ольгой Бузовой. По словам пользователей Сети, она уже надоела и превращает все реалити в одниковые проекты.

Ольга Г.: «Там, где Бузова, там все превращается в «Дом-2». Это ее предел».

Алексей Миллер: «А Бузова инициатор? Любое из последних шоу ТНТ, это безусловно интересный проект, но все как под копирку под «Дом 2». «Звезды в Африке» - яркий пример, где известные люди на всю страну показывают свои негативные стороны. Еще стразоносный пернатый Филипп придет в шоу».

Alekc M.: «Как только эта девица из «Дома-2» начинает вести какую-то передачу, сразу понятно-очередная чухня. На чьи деньги все это снимается?»

Любовь Юреня: «Бузова - бездарность, где она ,там Дом-2. Развитие у нее на низшем уровне».

Людмила Сидельникова: «А можно как -то без Бузовой. Хамовитая, вульгарная, неискренняя. Глаза измозолила. В каждой бочке затычка».

Впрочем, находятся и те, кто готов встать на защиту любимой телеведущей.

14327hgfdss?: «Хорошее шоу и ведущие лучше, чем Воля и Утяшева. Бузова бесит многих - это зависть. Молодец, идет вперед, несмотря на критику».

Некоторым  и Галустян не угодил в качестве ведущего.

Елена Каткова: «Мне шоу понравилось, смотреть интересно, Китай, интрига. И Бузова хорошо ведет шоу. Лучше бы без этого коротыша - Галустяна, он вообще никакой».

Больше всего зрителей возмущает одинаковый состав звезд во всех шоу. Фото: кадр из шоу «Сокровища императора». Фото: кадр из шоу «Сокровища императора»

Участники

Участники шоу - далеко не новые лица. Причем, по мнению россиян, это не звезды, а в основном люди, прославленные именно такими реалити.

Андрей Меньшаков: «Молодцы! В очередной раз пропиарили этот шалман».

Светлана Таранова: «Шоу можно посмотреть, захватывает, интересно, кто победит. Лучшие К. Кокс и Е. Искандарова. Они и в Африке себя классно показали. Видеть опять мерзкую Погребняк с рыбьими губами неприятно. В Африке себя показала как лицемерная, непорядочная интриганка. Мы все ждали, когда она вылетит из шоу. Так она опять здесь выперлась. И уже в 1-м выпуске себя опять повела непорядочно, обманывала других участников. Ну и подруга у Бузовой !!! Жаль, что парни вылетели, а не Погребняк».

arhira81: «Одни и те же лица, с одного шоу в другое. Устроили сборище отвратительных персонажей».

Алиса: «Одни и те же рожи, елки-палки, к чему? Никто не хотел ехать в Китай? Верещагин задолбал, работать не научился, все на выигрыш надеется? Третий проект окучивает».

Медицына: «Набирают неприятных персонажей».

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Шоу «Сокровища императора» очень похоже на другие подобные проекты. Фото: кадр из шоу «Сокровища императора»

О шоу в целом

Мнения о самом содержании шоу разделились. Кому-то нравится такой формат, кто-то считает, что реалити получилось хуже подобных проектов, снятых ранее.

Василий Маракушев: «И это все финансирует бюджет? Из наших налогов?»

Артем Ч.: «Напоминает фильм «Крысиные бега».

Тана: «Бред полнейший, а не шоу. На протяжении всей передачи смотреть, как все ходят, бегают по улицам или ездят в такси, ну такое себе развлечение».

Медицына: «Когда ставят пиявки,то впоследствии из укуса сочится кровь. Постановочное шоу, даже комар не сидел».

Татьяна Новошинова: «Смотрела и не могла понять, почему они по жаре бегали,но никто даже не вспотел?»

Татьяна Рязанова: «Интересное шоу!»

Ежик в тумане: «А мне понравилось само шоу, придумано неплохо. Со звездами, конечно, незадача, маловато их на небосклоне( многие просто не тянут до звездности. А вот то, что одни и те же фейсы «светят» с экрана (Верещагин, Погребняк, Ершов, Дава и т.д.) не есть хорошо.Можно было по качественней поскрести по сусекам».

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