Как Максим Галкин по пути от аспиранта-лингвиста до знаменитого артиста стал мужем Аллы Пугачевой и дважды отцом

Знаменитый шоумен и телеведущий Максим Галкин и легендарная артистка эстрады Алла Пугачева в этом году отметят 20-летие отношений.

В этом году Максим Галкин достиг сразу нескольких знаковых рубежей. Ему исполнилось 45 лет, он готовится отметить 20-летие отношений с женой Аллой Пугачевой, а осенью исполнится 10 лет со дня их свадьбы.

Какими были все эти годы в жизни артиста, как он прославился и покорил сердце Примадонны, чему учит двойняшек Гарри и Лизу, а также сколько зарабатывает – читайте в нашем материале.

Максим Галкин: детство, родители

Максим Галкин родился в семье военного и ученой 18 июня 1976 года. Его отец Александр Александрович Галкин дослужился до генерала-полковника, мать Наталья Григорьевна была старшим научным сотрудником Международного института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, имела степень кандидата физико-математических наук.

У Максима есть брат Дмитрий, который старше него на 12 лет и который как раз пошел по стопам отца и деда по материнской линии – тот тоже был военным. А вот Галкин-младший, подсчитав, что в их семье мужчины прослужили в общей сложности сотню лет, решил не ходить в армию.

По национальности Максим Галкин наполовину еврей, унаследовавший эту кровь от матери, и наполовину русский. В зрелом возрасте ему пришлось столкнуться с антисемитизмом: когда хейтеры узнали, что его мама родом из Одессы, его начали травить в Интернете.

«Я считаю себя, наверное, в такой же степени русским человеком. Поскольку я по крови наполовину русский. И по мироощущению могу себя назвать и евреем, и русским», — рассказывал телеведущий.

Мама привила маленькому Максиму любовь к истории, литературе, искусству, культуре и иностранным языкам. Семья военного имела право выписывать любые книги, что с удовольствием и делала, а Галкин-младший черпал оттуда мудрость классики и залпом усваивал знания. Он знает несколько иностранных языков – французский, чешский, английский, испанский, немецкий.

Семья Галкиных много переезжала. Родился Максим в Наро-Фоминске, затем отца перевели в ГДР, оттуда – в Одессу, где начались школьные годы будущего артиста. Но начальную школу маленький Галкин окачивал уже в Бурятии, в школе № 5 города Улан-Удэ, а жила семья в военном городке Сосновый Бор, в 30 км от центра Республики и в 100 км от озера Байкал, на котором Максим часто бывал.

Затем уже семейство переехало в Москву, где Галкин-младший в 1993 году окончил школу, поступил в Российский государственный гуманитарный университет на факультет лингвистики, окончил его в 1998 году и поступил в аспирантуру.

Максим Галкин: начало карьеры, популярность

Первые творчески этюды и выступления Галкина состоялись в детском садике. Ему было 4 годика, когда будущий артист сыграл цыпленка. В школе театральные перевоплощения тоже имели место быть, но талант настоящего пародиста Максим Галкин открыл миру на сцене Студенческого театра МГУ – здесь будущий муж Аллы Пугачевой он дебютировал с пародиями под названием «Фонтаны любви к ближнему» в апреле 1994 года.

В том же году Максим Галкин принимает участие в программе «Дебюты, дебюты, дебюты» на подмостках Театра эстрады. Там в числе пародийных монологов Галкин ярко исполнил роль Владимира Жириновского и Бориса Ельцина. О молодом даровании заговорили многие, и режиссер Театра эстрады Борис Брунов пригласил его в штат.

После череды искрометных выступлений молодой артист отправляется в полуторагодовалые гастроли с самим Михаилом Задорновым, который именует его не кем иным как своим преемником.

В июле 2001 года в Витебске проходит первый в жизни артиста сольный концерт на фестивале «Славянский базар». А затем знакомится с Аллой Пугачевой и пробует себя в новой роли – певца.

Такой поворот стремительно приносит артисту небывалую популярность, и с того момента ни одно звездное мероприятие или шоу не обходится без него. Съемки, выступления, голубые огоньки и телевизионные концерты – их в жизни Галкина случится великое множество.

Популярность Галкина растет с каждым годом, его начинают приглашать в «Аншлаг», «Смехопанораму», а талант пародиста сравнивают с такими выдающимися мэтрами юмора, как Владимир Винокур, Евгений Петросян, Михаил Задорнов, Юрий Гальцев и даже Михаил Жванецкий.

Сольные концерты пародий у Максима Галкина идут параллельно с его карьерой на телевидении. Ежегодно шоумен представляет публике новую программу и радует фанатов своим искрометным чувством юмора:

октябрь и декабрь 2001 г. — сольные концерты в Театре эстрады.

2002 г. — концерт «Улыбайтесь, господа!» в концертном зале «Россия».

2002 г. — два концерта «А мне — 26!» в Государственном Кремлевском дворце.

2003 г. — третий концерт «Непоследний герой».

2004 г. — четвертый сольный концерт «Рождество с Максимом Галкиным».

С 2005 по 2007 гг. проходит три бенефиса пародиста «Новогодний бенефис с Максимом Галкиным»

2006 г. — несколько юбилейных шоу-программ: на 1 апреля, два Летних вечера, на Новый год.

2007 г. — пятый сольный телеконцерт «Мы снова вместе».

2012 г. — шестой сольный концерт.

2016 г. — седьмой сольный концерт «25 лет на сцене».

2019 г. — большой сольный концерт.

Максим Галкин на ТВ: лучшие программы, шоу и YouTube-проекты

Дебют Максима Галкина в качестве ведущего на телевидении состоялся в 2000 году. Артист тогда вел в кадре документальный фильм к 55-летию Геннадия Хазанова. А уже в 2001 году на том же ОРТ он стал вторым телеведущим игры «Кто хочет стать миллионером?» после ухода с нее Дмитрия Диброва. И оставался ее лицом до осени 2008 года.

С октября 2004 по декабрь 2007 года Галкин — постоянный ведущий музыкального фестиваля «Новые песни о главном» («Первый канал»). В 2007—2008 годах в паре с Аллой Пугачевой он становится ведущим второго сезона проекта «Две звезды».

Также был автором и ведущим новогодних программ на «Первом канале», который покинул в 2008 году, перейдя на «вторую кнопку» — на телеканал «Россия».

На «России» Максим Галкин в том же году становится ведущим шоу «Звездный лед», с 2009 по 2015 годы ведет проект «Танцы со звездами». С сентября 2010 по июнь 2014 года артист — ведущий программы «Десять миллионов». Два года подряд – в 2010 и 2011 годах – ведет «Стиляги-шоу», в 2011 году появляется в кадре передачи «Добрый вечер с Максимом».

В 2015 году Максим Галкин возвращается на Первый канал, сначала в качестве участника шоу «Точь-в-точь», затем как телеведущий — он становится хозяином авторского юмористического проекта «МаксимМаксим» — шоу снимают в его замке в Грязи, куда артист приглашает звездных гостей, много шутит и смеется сам.

В 2016 году пародист начинает вести детскую передачу «Лучше всех!», а в следующем году – возрожденный проект «Кто хочет стать миллионером?», чередуясь через выпуски с Дмитрием Дибровым.

С 2017 года и по сей день Максим Галкин ведет на Первом канале передачу «Сегодня вечером», в которую приглашает знаменитых людей и за круглым столом обсуждает яркие моменты их биографии.

Два сезона – в 2017 и 2018 годах — Галкин ведет шоу талантов для пенсионеров «Старше всех!», в 2018-м — реалити-шоу «Звезды под гипнозом».

В качестве героя Максим Галкин принял участие в нескольких проектах. В 2012 году он стал членом жюри на программе «Рассмеши комика» вместе с Владимиром Зеленским. В 2014 году выступает судьей на пародийном шоу «Один в один!».

В 2015 году Галкин принимает участие в новом сезоне шоу перевоплощений «Точь-в-точь». За время проекта Галкин спародировал многих отечественных и зарубежных звезд, в результате занял первое место, которое поделил с коллегой по сцене Евгением Дятловым.

Помимо телевидения, артист регулярно появляется на сцене многих мероприятий в качестве шоумена. В 2012—2019 годах он был ведущим премии Муз-ТВ, концертов и шоу на самых разных сценах страны.

Освоился Максим Галкин и в Сети. Он активно ведет микроблог в Instagram, который читают более 9 миллионов фолловеров. В 2019 году на YouTube-канале Gazgolder шоумен ведет проект «Музыкалити», где сталкивает лбами представителей разных поколений эстрады.

За плечами Максима Галкина – и съемки в кино. Артист еще в 2001 году снимался в юмористической передаче «Ералаш», в то же время появился в кадре ленты «Благословите женщину», в 2003 году – в мюзикле «За двумя зайцами». Еще в фильмографии артиста есть сериал «Все могут короли».

Максим Галкин: личная жизнь

За личной жизнью Максима Галкина следили и продолжают наблюдать столь же пристально, как за его творчеством. Еще бы – сейчас шоумен женат на самой Пугачевой! Но до Аллы Борисовны в его жизни были романы, и СМИ они известны – телеведущий не делал из них тайну.

Еще в старших классах школы Максим Галкин встречался с Юлией Бусиль, с которой сидел за одной партой. Но отношения завершились с окончанием школы. Следующий роман у пародиста случился с телеведущей Анастасией Чернобровиной.

Они познакомились в 2000 году и провстречались примерно год, девушка позже призналась, почему у них не срослось – Максим оказался героем не ее романа. А вот соведущими они оказались гармоничными – вместе вели мероприятие в Кремлевском дворце, а также церемонию вручения ТЭФИ.

Через год в его жизни появилась Примадонна, с которой шоумен счастлив по сей день. Примечательно, что со свадьбой Галкин и Пугачева не торопились.

Максим Галкин и Алла Пугачева

«Фотобомба из прошлого! 1979 год ГДР. Мои родители на ужине с Аллой», — сообщил в 2018 году Максим Галкин, опубликовав черно-белый снимок из семейного альбома. На нем мама и папа Галкина позируют вместе с Аллой Пугачевой. Оказалось, что первое «знакомство» будущих мужа и жены состоялось, когда Максиму было… 3 годика! Семья Галкиных жила в ГДР, туда с концертами приезжала Примадонна, и встретилась за одним столом с будущими свекром и свекровью. Сам Максим, по его признанию, тоже есть на фото, но его не видно из-за роста – он под столом.

А вот в сознательном возрасте Максим Галкин познакомился с главной женщиной всей своей жизни уже значительно позже — на «Славянском базаре» в 2001 году. И представил их друг другу тогдашний муж Примадонны Филипп Киркоров. Они были женаты, но их брак был номинальным – пару уже ничто не связывало несколько лет.

Алла Пугачева позже признавалась, что сначала Максим Галкин ей не понравился. Но думать о нем артистка не переставала.

«Потом я видела тебя во сне. Я знала, что ты ко мне придешь и сделаешь мою жизнь удивительной, той, о которой я мечтала. Но я не знала ее совершенно, этой жизни не знала. А сейчас я знаю, что такое семья. Я знаю, что дочь моя счастлива, потому что она знала, как я хочу семью, и мы вместе с ней ошибались», — публично разоткровенничается спустя много лет, на 45-м дне рождения мужа, Примадонна.

Но тогда, в 2001 году, после выхода Галкина и Пугачевой в дуэте на сцену и их хитов «Будь или не будь», а потом – «Это любовь», многие ощутят себя провидцами и предскажут артистам бурный роман. С оговоркой – отношения быстро изживут себя, мол, разница в возрасте большая.

К слову, над разницей в возрасте, которая между Пугачевой и Галкиным составляет 27 лет, звездная пара не перестает шутить. То Примадонна споет «я не расстанусь с комсомолом, буду вечно с молодым», то расположившись за рулем запорожца и узнав, что это авто чуть моложе нее, кокетливо подметит, что любит молодых. То пошутит в беседе с Аллой Михеевой из «Вечернего Урганта», что той только 26 лет и ее муж еще не родился.

«Изначально у нас я был такой пенсионер в душе, а она такая молодая. То есть она гораздо более легкая на подъем, такая легкая на принятие решений», — делился Галкин в интервью Ирине Шихман в 2020 году.

Как оказалось, главными в жизни и самыми продолжительными отношения Пугачевой и Галкина стали потому, что они удивительно похожи характерами. У них даже не было периода притирки, а идти на компромиссы в паре им ни разу не приходилось.

После того, как Алла Пугачева в 2005 году официально развелась с Филиппом Киркоровым, у них с Максимом Галкиным начался новый этап в отношениях – теперь они стали жить вместе. Спустя пару лет шоумен построил настоящий замок в деревне Грязь, который строил как фамильное гнездо, и в котором поселился вместе с возлюбленной. А в 2011 году они с Примадонной сыграли свадьбу. Брак был зарегистрирован 23 декабря и стал первым в жизни Галкина и пятым по счету для Пугачевой.

В июне 2021 года Алла Борисовна трогательно поздравила мужа в день его рождения. Звезда публично призналась ему в любви, а также назвала его амулетом своей семьи.

«Каждый день я благодарю небеса за то, что ты пришел в мою жизнь», — призналась артистка.

В тот же день ответное слово взял и виновник торжества. Он поделился секретом семейного счастья со своими гостями.

«В моей жизни не было ни одного случая, когда бы моя жена была не права. Я вам клянусь, ни одного случая не было. Я, может быть, в первый момент с ней не соглашался, может быть, я был на нее зол в первую минуту. Но через полчаса я одумался и снова ее любил. Но не было случая, чтобы потом, спустя много недель, месяцев или даже лет, она была неправа. Она всегда права. Вы спросите, в чем счастье нашего союза? В том, что моя жена всегда права, и я в этом не сомневаюсь», — заявил Галкин.

В 2021 году Алла Пугачева и Максим Галкин отпразднуют 20-летие отношений и 10-летие со дня свадьбы.

Максим Галкин: дети

В 2013 году Алла Пугачева и Максим Галкин стали родителями. Суррогатная мама родила им двойняшек, сына и дочку, которых назвали Гарри и Лизой. О том, что шоумен и Примадонна ждут прибавления, не знал никто из друзей. Только избранные близкие – Кристина Орбакайте и брат Максима Дмитрий.

«Рождение детей было покрыто тайной, нам удалось сохранить эту тайну. И только через неделю после рождения детей в пятницу Алла забрала их из роддома, и только на следующий день в субботу мне позвонили из «Комсомолки», — рассказал, как узнала общественность о появлении наследников, шоумен.

Друзьям Галкин и Пугачева рассказали о детях лично, собрав их у себя в замке. Реакция была одинаковой у всех – только одно слово: «Обалдеть!».

Суррогатная мать, по словам Галкина, не знала, для кого рожает. Зато будущие родители лично отбирали претендентку на материнство. И оказалось, что инициатором родительства стала именно Пугачева.

«Алла более мудрый человек, поэтому она предложила первая. То есть она морально готовилась к тому, что будет такая бабушка. Но в результате она стала абсолютной матерью, и это, на мой взгляд, самая лучшая мать из возможных, которая бывает для детей», — признавался в одном из интервью Максим Галкин.

Сегодня Лиза и Гарри Галкины готовятся пойти во второй класс. Они растут талантливыми и очень дружными детьми, помогают маме и папе по дому, изучают иностранные языки, танцы, музыку и вокал, а также занимаются физкультурой и плаванием.

Глава семейства обожает проводить с ними время, как только появляется свободная минутка – летит к детям и жене, и, как правило, досуг получается очень веселым. Шоумен часто снимает Лизу и Гарри на фото и видео, и у звездных наследников уже образовалась целая армия поклонников.

«Я, например, гораздо более вспыльчивый, чем Алла, как ни странно. И менее выдержанный. И если бы не она, я бы, может быть, пару раз на детей бы прикрикнул. А так они растут в абсолютной любви, они не знают, что такое повышенный голос, они не знают, что такое ссоры, они не слышали никогда, чтоб кто-то при них выяснял отношения в доме. Поэтому они такие счастливые и веселые», — делился секретами воспитания двойняшек Галкин.

Максим Галкин – гей?: ориентация и слухи

На протяжении всей карьеры Максим Галкин подозревается в связях с мужчинами. О том, что у него нетрадиционная ориентация, заговорили еще в университете. В актерской среде слухи поползли, когда пародист был замечен в одном купе с открытым геем-актером.

«А в соседнем купе ехал другой артист. Который был ужасно завистливым. И он просто из этого факта, что мы оказались в одном купе, стал распространять эти слухи», — поведал в интервью Галкин.

Потом был эпизод с Михаилом Задорновым, который якобы увидел в одном номере Максима Галкина и Сергея Дроботенко, а потом стал распространять этот слух. Сам шоумен комментирует это так: дело было в банном комплексе на гастролях, они все вместе пошли париться и даже сидели в одном большом джакузи. В другой поездке в Латвию из экономии шоумена поселили в одном номере с тем же Дроботенко. К слову, Галкин признавался: Задорнов потом извинялся перед ним.

Сам телеведущий смеется над этими слухами и отрицает их. «Я не думаю, что какая-либо женщина хочет выйти замуж за гея», — резюмирует шоумен.

Максим Галкин: политические высказывания, цензура, скандалы

Максим Галкин во время своего выступления в Новосибирске в 2019 году заявил, что на современном российском телевидении есть цензура. Как он сказал, раньше можно было шутить на некоторые политические темы, а теперь нельзя. Кроме того, юморист возмутился, что на центральных каналах так много внимания уделяется Украине и сюжетам, связанным с этой страной. Как считает муж Аллы Пугачевой, это неправильно.

После этого у шоумена стали отменять концерты. Тогда публицист Александр Невзоров в эфире радиостанции «Эхо Москвы» оценил ситуацию так: «Как только Галкин набрался мужества и сообщил аж о цензуре на телевидении, тут же ему начали отвинчивать голову, закрывать концерты».

Добавим, что с юмористом согласились далеко не все видные российские телеведущие. Однако у Галкина нашелся и защитник. Владимир Познер заметил, что цензура на телевидении действительно есть. Правда, он заверил, что на Первом канале, где, собственно, они и работают с Галкиным, ее не существует.

Кстати, сам Максим Галкин столкнулся с цензурой на ТВ еще в 2009 году. Его сольный концерт «Мы снова вместе» (2007 год.) в эфире телеканала «Россия» был показан в усеченном варианте. Шоу под названием «Весеннее обострение») тогда было показано без номера «Политическая поэма», в связи с выборами президента России в 2008 году, а также внесены поправки в номер «Красная Шапочка на велосипеде».

Сам шоумен в 2019 году рассказал в беседе с Ириной Шихман:

«У меня нет ощущения, что я работаю при «режиме». За всю мою жизнь не было такого, чтобы меня ограничивали в том, что я говорю на своем концерте. И пока я могу иронизировать, шутить про существующий режим – я могу работать. Как только я не смогу это делать, я не буду работать».

Шоумен уверен, что веселить людей ему позволяет именно правда. Но иногда такую возможность у него отбирает «ящик»: «Это не моя несвобода, меня это не волнует».

В 2018 году Максим Галкин открыто поддержал мэра Москвы Сергея Собянина. И за это ему «прилетело» полтора миллиона дизлайков. Шоумен признался тогда, что поддержка чиновника была не его инициативой:

«Меня попросили друзья. Говорят: «Можешь поддержать». Я говорю: «Могу». Меня попросили поддержать, и я не нашел никаких противоречий. Не нашел ничего, что бы противоречило моим каким-то принципам».

Галкин признался, что воспринимает Собянина только как человека, который преображает город.

Случаются вокруг имени Максима Галкина и скандалы в публичном поле. В начале лета 2021 года Telegram-каналы стали публиковать информацию о наличии у телеведущего долга перед Пенсионным фондом России. Якобы индивидуальный предприниматель Галкин недоплатил налогов на целых 4 тысячи рублей. Шоумен выступил с опровержением у себя в микроблоге.

«Сегодня с утра звонят журналисты, — рассказал в видеоролике Максим Галкин. — Я понимаю, что что-то случилось. Зашел в топ-10 «Яндекса». Оказывается, я недоплатил Пенсионному фонду России 4 тысячи рублей. Все остальные сотни тысяч заплатил, а 4 тысячи не заплатил, и в связи с этим ПФР подал на меня в суд и взыщет с меня. Я не в курсе, позвонил в ПФР, там тоже ничего не знают».

Галкин ограничился этим заявлением и не стал разбираться, кто автор этой небылицы.

Максим Галкин сейчас: вес, рост, спорт, сад и доходы

Популярный артист не испытывал за свою карьеру проблем с лишним весом. Но старается следить за физической формой, а потому последние годы посещает тренажерный зал у себя в замке. Кроме того, среди активностей – велоспорт и плавание. Телеведущий приобщил к этому и своих двойняшек Гарри и Лизу.

Обожает Максим Галкин и садоводство. Замок окружает участок в 1 гектар, который разбит на разные зоны, где произрастает множество видов плодово-ягодных деревьев и кустарников, есть оранжерея, теплица под овощи и зелень. Сам хозяин регулярно работает в саду и учит этому наследников.

На данный момент Максим Галкин весит 75 кг при росте в 180 сантиметров. Раньше обязательным элементом имиджа телеведущего были очки из-за плохого зрения, но сейчас артист предпочитает контактные линзы.

Максим Галкин продолжает оставаться одним из самых востребованных и высокооплачиваемых артистов на корпоративах. За свое выступление два года назад знаменитый юморист брал 3,5 млн. Кроме того, зарабатывает шоумен и на рекламе в Instagram, периодически рекламируя в том числе и детские товары.

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