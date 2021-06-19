Сотни гостей, метры торта и страстный поцелуй с Пугачевой: как Максим Галкин отметил свой 45-летний юбилей

Телеведущий и пародист отметил 45-летие в кругу родных, близких и друзей, а Примадонна весь вечер от него не отходила.

Свой день рождения 18 июня отметил один из самых знаменитых и востребованных телеведущих Максим Галкин. С полуночи артист принимал поздравления со всех уголков страны, а также от многочисленных друзей и коллег. И по случаю своего 45-летия вечером шоумен закатил настоящий пир.

Ведущим юбилея стал кавээнщик Вячеслав Макаров. Поздравить юбиляра пришли сотни гостей – весь свет отечественного шоу-бизнеса, кино, театра, моды и эстрады. Например, в числе приглашенных были Кристина Орбакайте, Лайма Вайкуле, Валерия и Иосиф Пригожин, Игорь Николаев с супругой Юлией Проскуряковой, Марина и Валентин Юдашкины, Игорь и Алла Крутые, Геннадий Хазанов Владимир Меньшов, Анастасия Ивлеева, Гарик Харламов, Александр Ревва, Игорь Гуляев и многие-многие другие.

Юбиляра просто усыпали вниманием, любовью и поздравлениями. Сам виновник торжества не остался в стороне, выступив на сцене несколько раз с музыкальными номерами, а также в дуэте и даже трио с Игорем Николаевым и Николаем Басковым. Кстати, натуральный блондин в ходе вечера совмещал в себе роль тамады – он то и дело шутил, много смеялся сам и заряжал энергией гостей.

Настоящим украшением вечера стала Алла Пугачева. 72-летняя жена юбиляра практически не отходила он именинника ни на шаг, сопровождая его на торжестве и поддерживая. Легендарная артистка выбрала для особого случая струящееся платье в пол, дополнив его серебристым ремнем с массивной пряжкой и туфлями в тон, а руки украсила кружевными перчатками.

Во время подачи главного угощения вечера Пугачева и Галкин после дегустации торта слились в страстном поцелуе, чем привели в восторг собравшихся и доказали, что между ними по-прежнему горит огонь любви. Позже Примадонна даже взяла микрофон, чтобы не только произнести трогательный тост, но и спеть для любимого.

Кстати, сам торт впечатлил гостей своими размерами. Многометровое угощение с фейерверками едва поместилось на двух столах, и чтобы его разрезать на кусочки и попотчевать каждого гостя лично, имениннику пришлось сильно постараться.

Словом, несмотря на введенные ограничения на массовые мероприятия, Максим Галкин успел провести грандиозный праздник на сотню гостей в свою честь.

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