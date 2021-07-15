«Я за папочку»: Лиза Галкина поддержала отца на футбольном матче

У звездного семейства гостит Кристина Орбакайте, и каждый день проходит весело и насыщенно.

На июль в гости к Алле Пугачевой и Максиму Галкину прилетела Кристина Орбакайте с дочкой Клавой и мужем. Старшая наследница Примадонны давно обосновалась в Нью-Йорке и регулярно бывает в Москве по работе, сейчас же у нее начались съемки продолжения комедии «Любовь-морковь».

Младшие братик и сестренка Кристины очень рады гостям. Наследники каждый день проводят весело время, придумывая все новый досуг. Например, накануне ребята устроили футбольные поединки в настольную игру. Максим Галкин вступил в бой с Гарри, а Лиза с Клавой стали болельщицами, поддерживающими игроков.

«Папочка проигрывает!» — обрадовалась Лиза Галкина, когда Гарри применил запрещенный прием.

На что глава семьи поспешил уточнить, за кого, собственно, болеет его дочка. Сначала Лиза попыталась предстать пацифисткой, объявив, что болеет за всех, но отец не принял такой ответ: «Так не бывает, надо за кого-то одного».

И Лиза поспешила поддержать папу: «Я за папочку», направившись его обнимать.

«Ну слава Богу», — обрадовался Галкин.

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