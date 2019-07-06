Галкин раскрыл причину своего высокого заработка

Недавно издание «Комсомольская Правда» опубликовало рейтинг самых востребованных телеюмористов на корпоративах. Наиболее высокооплачиваемым оказался комик и ведущий Максим Галкин. Его гонорар за одно выступление составляет около 3,5 миллиона рублей.

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У многих возник вопрос – на каком основании выросла столь внушительная цифра. После публикации ряда материалов Максим Галкин дал комментарий. Его ответ оказался простым: хороший гонорар – результат долгой профессиональной работы, пишет телеканал «Звезда».

«Я очень давно начал, еще в те годы, когда было принято работать качественно. Поэтому я и продержался до 2019 года, когда мало кто поддерживает высокий уровень», — говорит Максим Галкин.

По мнению телеведущего, совершенно не важно, где именно выступает артист – будь то большой праздничный вечер или бесплатный концерт. В любом случае он должен выложиться на все 100%.

«Я всегда стараюсь работать так, что если кто-то захочет по этому конкретном выступлению установить уровень юмора или отдачи на сцене, чтобы это было высоко и хорошо», — добавляет комик.

Напомним, вся страна до сих пор обсуждает поступок супруги Максима Галкина Аллы Пугачевой. Она выехала на перрон Рижского вокзала столицы на авто. Тогда многие россияне решили, что известная певица позволила себе слишком много и нарушила правила.