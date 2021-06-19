Элегантность во всем: 72-летняя Пугачева подчеркнула красоту рук изящными перчатками

Примадонна дополнила утонченной кружевной деталью свой наряд из яркого платья в пол с серебристым ремнем.

Накануне в одном из столичных заведений собрался весь свет отечественного шоу-бизнеса. Телеведущий и артист Максим Галкин пышно праздновал свой день рождения. Шоумену исполнилось 45 лет, и поздравить юбиляра пришли сотни гостей.

Почетное место на сцене рядом с именинником заняла его жена, 72-летняя Алла Пугачева. Примадонна российской эстрады для праздничного вечера облачилась в длинное струящееся платье в пол с крупным цветочным принтом.

Акцентами в образе стали два аксессуара – серебристый ремень на талии с массивной пряжкой и кружевные митенки, подчеркнувшие тонкие кисти рук легендарной артистки.

Поверх перчаток звезда надела кольцо с крупным камнем. Получился элегантный до кончиков пальцев образ, в котором Примадонна с удовольствием блистала на празднике мужа.

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