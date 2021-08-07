Почувствовала себя богиней: Кристина Орбакайте в полупрозрачных струящихся одеждах красиво вошла в море

Кристина Орбакайте много и плодотворно поработала этим летом. Съемки продолжения фильма «Любовь-морковь», фотосессии и новые проекты – звезде потребовалась передышка. И вместе с мужем Михаилом Земцовым исполнительница хитов «Перелетная птица» и «Губки бантиком» улетела в Грецию.

Орбакайте и Земцов уединились на Миконосе. Хотя «уединились» — это мягко сказано: певица показала пляж отеля, где отдыхает, и оказалось, что там достаточно многолюдно. Но знаменитость старается насладиться отдыхом и ей удалось найти время, когда бы на море не оказалось никого.

Певица поделилась эффектными кадрами, как она, нарядившись в струящиеся длинные одежды, красиво входит в море на закате. Возможность почувствовать себя богиней на греческом побережье у Орбакайте реализовалась сполна.

Кстати, младшая из наследников, девятилетняя Клава осталась на каникулах у бабушки. И накануне Максим Галкин показал, как внучка Пугачевой прогулялась по деревне в местный магазин.

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