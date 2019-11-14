Невзоров: Галкину «начали отвинчивать голову» после жалоб на цензуру

Публицист Александр Невзоров заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что концерты Максима Галкина начали отменять. «Как только Галкин набрался мужества и сообщил аж о цензуре на телевидении, тут же ему начали отвинчивать голову, закрывать концерты», — сказал Невзоров.

Напомним, Максим Галкин во время своего выступления в Новосибирске заявил, что на современном российском телевидении есть цензура. Как он сказал, раньше можно было шутить на некоторые политические темы, а теперь нельзя. Кроме того, юморист возмутился, что на центральных каналах так много внимания уделяется Украине и сюжетам, связанным с этой страной. Как считает супруг Аллы Пугачевой, это неправильно.

Добавим, что с юмористом согласились далеко не все видные российские телеведущие. Однако у Галкина нашелся и защитник. Владимир Познер заметил, что цензура на телевидении действительно есть. Правда, он заверил, что на Первом канале, где, собственно, они и работают с Галкиным, ее не существует.

Отметим, что сейчас у Галкина проходит тур по городам с концертами. К примеру, 15 ноября он должен выступить в единственном зарубежном городе своего тура – столице Азербайджана Баку. О каких конкретно отмененных концертах Максима Галкина говорил Невзоров, не сообщается.