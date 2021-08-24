«С Зеленским прекрасно общались»: Киркоров вспомнил, как дал подзатыльник президенту Украины

По словам поп-короля, он не понимает, как в один миг стал врагом братской страны.

Музыкант Филипп Киркоров на фестивале «Новая волна» в Сочи заявил, что не понимает, как успел превратиться во врага Украины. При этом он уже давно является народным артистом этой страны.

«Мы же с Зеленским прекрасно общались, дружили. Снимались вместе в фильме «Любовь в большом городе». Я ему там подзатыльники давал». Филипп Киркоров

Как отметил Филипп Киркоров, видимо, у Украины все беды будут из-за Киркорова. При этом поп-король заметил, что впервые Зеленский его подставил как раз на съемках «Любви в большом городе».

Тогда композиторы Игорь Крутой и Игорь Николаев написали песню «Радость моя». Поп-король ее спел. На премьере же выяснилось, что данной композиции в картине просто нет. Вместо нее взяли песню некой, как выразился Киркоров, проплаченной дамы. По его словам, он сильно не расстроился. Его композиция, все равно стала в будущем хитом, сообщает «Комсомольская правда».

больше по теме Счета Филиппа Киркорова частично заблокированы налоговиками При этом у артиста нет крупных долгов.

Напомним, что Филипп Киркоров был СБУ включен в список врагов Украины. Это случилось после того, как он побывал в Крыму.

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