К Франции готова: Лиза Галкина похвасталась маме своими знаниями французского языка

Детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина, двойняшкам Лиза и Гарри, еще только семь лет, но они уже много чего знают и умеют. Например, сын Примадонны обожает помогать отцу по дому с мужскими обязанностями, а дочка — рисовать и петь.

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Кроме того, и братик, и сестренка с дошкольного возраста изучают французский язык. И в одном из фан-аккаунтов появилось видео, на котором Лиза Галкина демонстрирует свои знания иностранного.

«Мама, ты знаешь, что я уже готова ехать во Францию! Сейчас я все прочитаю», — обратилась к матери Лиза.

Девочка сама написала несколько предложений на французском, затем прочитала их и перевела на русский. Подписчики в комментариях просто восхитились умению девочки и трудолюбию.

«Такая умничка. Трудоголик. Обожаю», «Умничка! С такими детьми можно куда угодно! Спасибо большое родителям», «Милая малышка», «Лизонька, умничка, и благодаря родителям такая развитая», «Умничка», «Я тоже думаю, что пора ехать во Францию, пока лето и каникулы не закончились. А там осень, и опять в школу надо идти», «Сплошное очарование», — написали в комментариях фолловеры.

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