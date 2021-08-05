Лиза Галкина для танцевального баттла с племянницей нарядилась в красный костюм из пайеток

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, семилетние двойняшки Лиза и Гарри всегда придумывают что-нибудь веселое. То организуют в замке выставку картин и пригласят маму с папой на экскурсию, то сами приготовят что-то вкусненькое родителям, то устроят вечер музыки и песен. На сей раз Лиза с гостившей у них дома племянницей Клавой, младшей наследницей Кристины Орбакайте, вместе сошлись в танцевальном баттле.

Для танцев Лиза Галкина нарядилась в яркий красный костюм из пайеток. Девочка зажигательно импровизировала, стараясь не уступать в мастерстве своей племяннице, и подписчики решили, что у нее здорово получается.

«Лиза — это нечто! Столько эмоций! Браво», «Мы наверное наблюдаем за взрослением будущих звезд российской эстрады», «Лиза, блин, огонь! Актриса готовая! Прям талантище!», «Обратите внимание, как Лиза чувствует ритм. Умничка!», «Лиза красотка! Во всем талантлива! И красивая при всем при этом!», «Лиза будет большой звездой. Очень артистичная и органичная», — пишут под видео фолловеры.

Кстати, любовь к красному у Лизы – это, по всей видимости, семейное. Ее старшая сестра Кристина Орбакайте тоже нарядилась в тотальный алый, выйдя на сцену в вязаном платье с рюшами.

Смотрите также