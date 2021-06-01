«Спасибо, хоть четыре тысячи рублей!»: Максим Галкин прокомментировал историю с судом с Пенсионным фондом

Шоумен заверил, что никаких долгов у него нет. Он все заплатил.

Юморист Максим Галкин в своем Instagram прокомментировал ситуацию с судом, который он якобы проиграл Пенсионному фонду. В этот вторник, 1 июня, в Сети появилась информация, что Максим Галкин, являясь индивидуальным предпринимателем, недоплатил в ПФР четыре тысячи рублей налогов. Об этом сам шоумен с удивлением узнал от прессы.

больше по теме Максим Галкин проиграл в суде Пенсионному фонду, который взыщет с него четыре тысячи рублей Шоумен является индивидуальным предпринимателем и должен платить регулярные взносы в ПФР.

«Сегодня с утра звонят журналисты, — говорит на видео в Instagram Максим Галкин. — Я понимаю, что что-то случилось. Зашел в топ-10 «Яндекса». Оказывается, я недоплатил Пенсионному фонду России 4 тысячи рублей. Все остальные сотни тысяч заплатил, а 4 тысячи не заплатил, и в связи с этим ПФР подал на меня в суд и взыщет с меня. Я не в курсе, позвонил в ПФР, там тоже ничего не знают. Приходит ко мне знакомый и смотрит осуждающе, мол, взносы надо платить. Дурацкая ситуация. Сидишь, никого не трогаешь, тихо сидишь дома, платишь взносы. А теперь бегай с бумажками и доказывай, что все заплатил. Спасибо, хоть четыре тысячи!»

Искать виноватых в этой истории и наказывать их Максим Галкин не будет. Шоумен заявил, что ему жалко на это тратить свое время. Лучше провести его с женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой.

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