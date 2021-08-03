«Теперь Лиза»: Алла Пугачева лично провела утреннюю разминку для дочери и внучки

Шоумен и телеведущий Максим Галкин в Instagram показала утреннюю разминку своей семилетней дочери Лизы и наследницы певицы Кристины Орбакайте — девятилетней Клавы Земцовой. Интересно, что за действиями своей дочери и внучки, а также за их движениями следила лично примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева. Разминку начала Клава, а Лиза продолжила.

«Теперь Лиза», — заметила Алла Пугачева. «Вместе, вместе», — сказала в какой-то момент Примадонна.

«Утренняя разминка. Танцевальная импровизация. Лиза и Клава».

Максим Галкин

«Круто. Пошла импровизировать», — заметила в комментариях модель Светлана Бондарчук. «Молодцы, девочки. Очень классно танцуют», «Лиза, конечно, готовая актриса. Талантище растет», — отметили в комментариях другие пользователи.

Напомним, что Клава Земцова — частый гость в доме у своей бабушки в замке в деревне Грязь. Она с радостью приезжает в гости к Лизе и Гарри Галкиным.

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