Нарядная и смешная: Максим Галкин показал, как Вера Брежнева в серебристом вечернем платье дурачится за кулисами

Телеведущий Максим Галкин давно и активно ведет свой микроблог в Instagram. В нем шоумен показывает непубличную сторону своей жизни – жену Аллу Пугачеву и семилетних двойняшек Лизу и Гарри, сад, закулисье работы, снимает reels и забавные ролики для TikTok. В новых видео артист запечатлелся вместе с Верой Брежневой, с которой пересекся на одном корпоративе за кулисами.

Не секрет, что звезды эстрады и телевидения часто выступают ведущими на мероприятиях. Активно берется за такую подработку и Максим Галкин. Причем, не он один – накануне пару ему составила Вера Брежнева. Шоумен и экс-солистка «ВИА Гры» вели одно мероприятие, а за кулисами, пока никто на них не смотрит, решили подурачиться.

Галкин со всей серьезностью, к которой его, судя по всему, обязывает смокинг, позировал на селфи, в то время как Вера Брежнева в своем серебристом вечернем наряде решила смешно станцевать. В финале короткого танца она прыснула со смеху, не удержался и Максим Галкин. Получился настоящий юмористический дуэт в стиле немого кино.

Смотрите также