«Оскар-2022»: стали известны номинанты главной американской кинопремии

Какой же фильм 2021 года станет лучшим?

Сайт кинопремии «Оскар» опубликовал список номинантов 2022 года.

За главную статуэтку «Лучший фильм» поборются:

«Лучшей актрисой» может стать:

А где же Лео? «Лучший актер»:

Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»),

Уилл Смит («Король Ричард»),

Эндрю Гарфилд («Тик-так, бум!»),

Хавьер Бардем («Быть Рикардо»),

Дэнзел Вашингтон («Трагедия Макбета»).

«Лучшая актриса второго плана»:

Джесси Бакли («Незнакомая дочь»),

Онжаню Эллис («Король Ричард»),

Джуди Денч («Белфаст»),

Ариана Дебоз («Вестсайдская история»),

Кирстен Дантс («Власть пса»).

«Лучший актер второго плана»:

Коди Смит-Макфи («Власть пса»),

Киран Хайндс («Белфаст»),

Джесси Племонс («Власть пса»),

Трой Коцур («CODA: Ребенок глухих родителей»),

Джонатан Кимбл Симмонс («Быть Рикардо»).

«Лучшим режиссером» могут быть признаны:

Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»),

Кеннетт Брана («Белфаст»),

Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»),

Джейн Кэмпион («Власть пса»),

Стивен Спилберг («Вестсайдская история»).

больше по теме «Оскар-2022»: кинокритики The Guardian представили своих фаворитов на премию По лучшему фильму обозреватели не сошлись во мнениях.

Среди оригинальных сценариев соревнуются:

«Не смотрите наверх»,

«Белфаст»,

«Худший человек на свете»,

«Король Ричард»,

«Лакричная пицца».

А среди адаптированных сценариев:

«Дюна»,

«Сядь за руль моей машины»,

«Незнакомая дочь»,

«Власть пса»,

«CODA: Ребенок глухих родителей».

Как хочется всегда видеть Россию, но не в этот раз. «Лучший фильм на иностранном языке»:

«Сядь за руль моей машины» (Япония),

«Побег» (Дания),

«Рука бога» (Италия),

«Лунана: Як в классной комнате» (Бутан),

«Худший человек на свете» (Норвегия),

Детишкам на радость — «Лучший анимационный фильм»:

«Лука»,

«Энканто»,

«Митчеллы против машин»,

«Райя и последний дракон»,

«Побег».

За приз по костюмам поборются:

«Аллея кошмаров»,

«Круэлла»,

«Вестсайдская история»,

«Сирано»,

«Дюна».

У кого лучше грим и прически, выяснят:

«Дом Gucci»,

«Круэлла»,

«Поездка в Америку – 2»,

«Глаза Тэмми Фэй»,

«Дюна».

А в категории визуальных эффектов можно поболеть за картины:

«Главный герой»,

«Не время умирать»,

«Шан-Чи и легенда десяти колец»,

«Дюна»,

«Человек-паук: Нет пути домой».

Сильнейшие будут названы 27 марта на церемонии награждения в Лос-Анджелесе.

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