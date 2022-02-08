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«Оскар-2022»: стали известны номинанты главной американской кинопремии

Какой же фильм 2021 года станет лучшим?

«Оскар-2022»: стали известны номинанты главной американской кинопремии
«Оскар» - мечта каждого кинодеятеля в мире. Фото: globallookpress.com

Сайт кинопремии «Оскар» опубликовал список номинантов 2022 года.

За главную статуэтку «Лучший фильм» поборются:

«Лучшей актрисой» может стать:

А где же Лео? «Лучший актер»:

  • Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»),
  • Уилл Смит («Король Ричард»),
  • Эндрю Гарфилд («Тик-так, бум!»),
  • Хавьер Бардем («Быть Рикардо»),
  • Дэнзел Вашингтон («Трагедия Макбета»).

«Лучшая актриса второго плана»:

  • Джесси Бакли («Незнакомая дочь»),
  • Онжаню Эллис («Король Ричард»),
  • Джуди Денч («Белфаст»),
  • Ариана Дебоз («Вестсайдская история»),
  • Кирстен Дантс («Власть пса»).

«Лучший актер второго плана»:

  • Коди Смит-Макфи («Власть пса»),
  • Киран Хайндс («Белфаст»),
  • Джесси Племонс («Власть пса»),
  • Трой Коцур («CODA: Ребенок глухих родителей»),
  • Джонатан Кимбл Симмонс («Быть Рикардо»).

«Лучшим режиссером» могут быть признаны:

  • Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»),
  • Кеннетт Брана («Белфаст»),
  • Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»),
  • Джейн Кэмпион («Власть пса»),
  • Стивен Спилберг («Вестсайдская история»).

Среди оригинальных сценариев соревнуются:

  • «Не смотрите наверх»,
  • «Белфаст»,
  • «Худший человек на свете»,
  • «Король Ричард»,
  • «Лакричная пицца».

А среди адаптированных сценариев:

  • «Дюна»,
  • «Сядь за руль моей машины»,
  • «Незнакомая дочь»,
  • «Власть пса»,
  • «CODA: Ребенок глухих родителей».

Как хочется всегда видеть Россию, но не в этот раз. «Лучший фильм на иностранном языке»:

  • «Сядь за руль моей машины» (Япония),
  • «Побег» (Дания),
  • «Рука бога» (Италия),
  • «Лунана: Як в классной комнате» (Бутан),
  • «Худший человек на свете» (Норвегия),

Детишкам на радость — «Лучший анимационный фильм»:

  • «Лука»,
  • «Энканто»,
  • «Митчеллы против машин»,
  • «Райя и последний дракон»,
  • «Побег».

За приз по костюмам поборются:

  • «Аллея кошмаров»,
  • «Круэлла»,
  • «Вестсайдская история»,
  • «Сирано»,
  • «Дюна».

У кого лучше грим и прически, выяснят:

  • «Дом Gucci»,
  • «Круэлла»,
  • «Поездка в Америку – 2»,
  • «Глаза Тэмми Фэй»,
  • «Дюна».

А в категории визуальных эффектов можно поболеть за картины:

  • «Главный герой»,
  • «Не время умирать»,
  • «Шан-Чи и легенда десяти колец»,
  • «Дюна»,
  • «Человек-паук: Нет пути домой».

Сильнейшие будут названы 27 марта на церемонии награждения в Лос-Анджелесе.

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