«Оскар-2022»: стали известны номинанты главной американской кинопремии

Сайт кинопремии «Оскар» опубликовал список номинантов 2022 года.
За главную статуэтку «Лучший фильм» поборются:
- «Не смотрите наверх»,
- «Вестсайдская история»,
- «Король Ричард»,
- «Белфаст»,
- «Дюна»,
- «Сядь за руль моей машины»,
- «Лакричная пицца»,
- «Аллея кошмаров»,
- «Власть пса»,
- «CODA: Ребенок глухих родителей».
«Лучшей актрисой» может стать:
- Оливия Колман («Незнакомая дочь»),
- Николь Кидман («Быть Рикардо»),
- Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»),
- Пенелопа Крус («Параллельные матери»),
- Кристен Стюарт («Спенсер»).
А где же Лео? «Лучший актер»:
- Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»),
- Уилл Смит («Король Ричард»),
- Эндрю Гарфилд («Тик-так, бум!»),
- Хавьер Бардем («Быть Рикардо»),
- Дэнзел Вашингтон («Трагедия Макбета»).
«Лучшая актриса второго плана»:
- Джесси Бакли («Незнакомая дочь»),
- Онжаню Эллис («Король Ричард»),
- Джуди Денч («Белфаст»),
- Ариана Дебоз («Вестсайдская история»),
- Кирстен Дантс («Власть пса»).
«Лучший актер второго плана»:
- Коди Смит-Макфи («Власть пса»),
- Киран Хайндс («Белфаст»),
- Джесси Племонс («Власть пса»),
- Трой Коцур («CODA: Ребенок глухих родителей»),
- Джонатан Кимбл Симмонс («Быть Рикардо»).
«Лучшим режиссером» могут быть признаны:
- Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»),
- Кеннетт Брана («Белфаст»),
- Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»),
- Джейн Кэмпион («Власть пса»),
- Стивен Спилберг («Вестсайдская история»).
Среди оригинальных сценариев соревнуются:
- «Не смотрите наверх»,
- «Белфаст»,
- «Худший человек на свете»,
- «Король Ричард»,
- «Лакричная пицца».
А среди адаптированных сценариев:
- «Дюна»,
- «Сядь за руль моей машины»,
- «Незнакомая дочь»,
- «Власть пса»,
- «CODA: Ребенок глухих родителей».
Как хочется всегда видеть Россию, но не в этот раз. «Лучший фильм на иностранном языке»:
- «Сядь за руль моей машины» (Япония),
- «Побег» (Дания),
- «Рука бога» (Италия),
- «Лунана: Як в классной комнате» (Бутан),
- «Худший человек на свете» (Норвегия),
Детишкам на радость — «Лучший анимационный фильм»:
- «Лука»,
- «Энканто»,
- «Митчеллы против машин»,
- «Райя и последний дракон»,
- «Побег».
За приз по костюмам поборются:
- «Аллея кошмаров»,
- «Круэлла»,
- «Вестсайдская история»,
- «Сирано»,
- «Дюна».
У кого лучше грим и прически, выяснят:
- «Дом Gucci»,
- «Круэлла»,
- «Поездка в Америку – 2»,
- «Глаза Тэмми Фэй»,
- «Дюна».
А в категории визуальных эффектов можно поболеть за картины:
- «Главный герой»,
- «Не время умирать»,
- «Шан-Чи и легенда десяти колец»,
- «Дюна»,
- «Человек-паук: Нет пути домой».
Сильнейшие будут названы 27 марта на церемонии награждения в Лос-Анджелесе.
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