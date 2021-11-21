Экранизация рассказа Харуки Мураками «Сядь за руль моей машины» выйдет в кино в феврале

Один из фильмов, отмеченных на Каннском кинофестивале 2021 года, скоро выйдет в российских кинотеатрах. Речь идет о японской драме «Сядь за руль моей машины», которая является экранизацией рассказа знаменитого Харуки Мураками.

23 ноября картину покажут с субтитрами в московском кинотеатре «Художественный» (ко дню рождения кинотеатра), а в общем прокате она появится с 17 февраля 2022 года. Компания-прокатчик Exponenta Film отмечает, что абсолютно все рецензии на это кино были положительными.

Для российского зрителя фильм интересен тем, что в его сюжете проглядываются чеховские нотки. «Сядь за руль моей машины» рассказывает о театральном режиссере, которого приглашают поставить пьесу «Дядя Ваня» на фестивале в другом городе. Везет его туда молчаливая девушка-водитель, и в этом путешествии у них завязывается роман.

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