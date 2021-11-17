Вышел трейлер фильма «Не смотрите наверх», в котором Ди Каприо пытается спасти мир

В картине также снялись Дженнифер Лоуренс, Тимоти Шаламе, Кейт Бланшетт и Ариана Гранде.

16 ноября потоковый сервис Netflix выпустил официальный русский трейлер предстоящего фильма «Не смотрите наверх», главные роли в котором исполнили Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс.

В центре сюжета — новость об огромной комете, которая приближается к Земле и через шесть месяцев должна уничтожить все живое на нашей планете. Но не путайте с культовым фильмом «Армагеддон», эта картина по жанру — черная комедия и сатира.

Два рядовых астронома, узнав о грядущем конце света, пытаются предупредить правительство и общество о надвигающейся угрозе, однако их никто не воспринимает всерьез. Кажется, что люди думают о любой ерунде, но только не о реальной опасности. Доходит до абсурда, а насколько именно, пользователи Netflix узнают 24 декабря — дата премьеры фильма.

Картина привлекает не только своим сюжетом, но и звездным актерским составом. В ней снялись Джона Хилл, Рон Перлман, Тимоти Шаламе, Ариана Гранде, Кейт Бланшетт, Мэрил Стрип в роли женщины-президента США, Мэттью Перри, Крис Эванс и другие звезды.

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