Оливия Колман и Дакота Джонсон испытывают трудности материнства в новом фильме

18 сентября онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал трейлер драмы, отмеченной на Венецианском кинофестивале 2021 года за лучший сценарий. Это фильм The Lost Daughter («Потерянная дочь» или «Незнакомая дочь»), снятый по одноименной новелле итальянской писательницы Элены Ферранте.

Главные роли в картине исполнили звезда «Короны» Оливия Колман и звезда «Пятидесяти оттенков серого» Дакота Джонсон. Также в проекте снялись Питер Сарсгаард, Джесси Бакли и Эд Харрис. Это режиссерский дебют актрисы Мэгги Джилленхол.

По сюжету уже немолодая женщина проводит летний отпуск одна: ее дочери остались с мужем после развода. Героиня пытается расслабиться, но ей не дают покоя другие отдыхающие — молодая мама с очень капризной девочкой.

Глядя на них, дама вспоминает свое материнство и неприятные тайны, которые разрушили ее семью. Трейлер приводит множество хвалебных отзывов от критиков ведущих киноизданий, появившихся после Венецианского фестиваля.

Фильм выйдет на Netflix 31 декабря 2021 года. В США его также покажут в кинотеатрах в обозначенном месяце. О российском прокате информации нет.

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