Уилл Смит сыграл отца Серены Уильямс в новом фильме

28 июля студия Warner Bros. представила русский трейлер фильма «Король Ричард» с Уиллом Смитом в главной роли. Это история о Ричарде Уильямсе — отце суперизвестных теннисисток Винус и Серены Уильямс. По сюжету, энергичный мужчина разработал детальный план, как превратить своих дочерей из обычных темнокожих девочек без будущего в мировых звезд спорта. На сто процентов уверенный в своей мечте, он ломает преграды и поддерживает своих наследниц на пути к славе. И фильм уже становится не столько про спорт, сколько про веру родителей в своих детей.

Эта спортивная драма основана на реальной истории семьи Уильямс. Отец теннисисток еще до их рождения пожелал воспитать звезд спорта и начал упорно тренировать своих дочерей с самого детства. В итоге обе стали первыми ракетками мира и солидно заработали на своих достижениях. Отнял ли целеустремленный отец детство у своих наследниц? Превратил ли их в инструмент для обогащения или же подарил блестящее будущее? Ответы на эти вопросы зрители найдут в новом фильме Уилла Смита, в котором также сыграли Джон Бернтал и Тони Голдуин.

больше по теме Серена Уильямс вышла на подиум в мини Гости дебютного показа по достоинству оценили спортивную форму звезды.

Трейлер сообщает, что «Король Ричард» выйдет в российских кинотеатрах 18 ноября.

Смотрите также: