«Дюна» выйдет в кино на месяц раньше, а ее режиссер уже готовит сиквел

17 августа компания Warner Bros. выпустила новый русский трейлер предстоящего фильма «Дюна», в конце которого была объявлена новая дата выхода картины. Блокбастер появится в российских кинотеатрах с 16 сентября, хотя ранее релиз был заявлен на 14 октября. Вообще, зрители должны были увидеть этот шедевр фантастики еще год назад, но из-за пандемии его значительно отложили.

А пока дата выхода «прыгает» туда-сюда, режиссер картины Дени Вильнев говорит о том, что уже начал работать на сиквелом, причем еще до того, как фильм показал какие-то сборы. Настолько сильно он проникся вселенной Фрэнка Герберта, по культовому роману которого снял «Дюну».

«Я пишу сценарий, и мне кажется, что мне снова восемь лет. Это очень необычно для меня. Я впервые испытал такое после просмотра своего же фильма, и у меня есть момент глубокой благодарности, глубокой радости. Я говорю: «Спасибо, жизнь, за то, что позволила мне вывести это на экран», — поделился режиссер с журналом Total Film.

В том же интервью он добавил, что киностудия тоже любит этот фильм и на сто процентов поддерживает идею его продолжения. Чтобы сиквел не вышел, картина должна показать действительно плохие результаты в прокате.

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Напомним, сюжет «Дюны» разворачивается на пустынной планете Арракис, где добывается ценнейший ресурс во вселенной. Главный герой — наследник элитарной семьи, которая взяла планету под контроль и теперь вынуждена участвовать в войне за нее. Чтобы остановить бойню, ему придется погрузиться в мистические тайны этой неприветливой пустыни и ее обитателей.

В экранизации фантастического романа снялись Тимоти Шаламе, певица Зендая, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек и другие звезды Голливуда.

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