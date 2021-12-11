Джейми Дорнан о новой роли: «Всегда хочу что-то доказать самому себе»

Актер считает, что если в его работе не выходить из зоны комфорта, то быстро окажешься на дне.

Осенью 2021 года звезда «Пятидесяти оттенков серого» Джейми Дорнан выпустил комедийную драму под названием «Белфаст», в которой его герой поет.

В новом интервью 39-летний актер рассказал, что это было его вызовом самому себе. Он считает, что роль обязательно должна быть некомфортной для артиста, чтобы было, над чем работать.

«Все дело в том, чтобы найти вызов, — сказал Дорнан изданию IndieWire. — И если вам станет слишком комфортно в этой индустрии, вам хана (в оригинале прозвучало более грубое выражение, — Прим. авт.). Я так считаю». «Я всегда хочу что-то доказать самому себе. Я склонен к тому, чтобы всегда бросать себе вызов, выходя за рамки того, чего я уже достиг, или того, с чем я уже вроде как имел дело. Я хочу, чтобы в следующем проекте мне пришлось очень много работать, чтобы доказать себе и, возможно, другим людям, что я способен на все, что бы это ни было». «Думаю, что это всегда мною двигало, но в последнее время я с большей готовностью признаю это. Назовите это амбициями, прихотью или чем-то еще, но во мне есть потребность постоянно проверять себя. В противном случае я просто не думаю, что мне это понравится».

Свое пение в «Белфасте» Джейми назвал веселым занятием. Для него в этом процессе важнее был не сам вокал, а преодоление собственного страха. Теперь понятно, как актер решился на откровенные сцены в «Пятидесяти оттенках».

Премьера «Белфаста» в России намечена на 31 марта 2022 года.

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