Бенедикт Камбербэтч стал жестоким ковбоем в новом фильме «Власть пса»

26 августа онлайн-кинотеатр Netflix представил тизер нового драматического фильма «Власть пса» (The Power of the Dog, также переводят как «Сила собаки»), снятого на одноименному роману американского писателя Томаса Сэвиджа 1967 года. Главные роли исполнили Бенедикт Камбербэтч и Кирстен Данст. Также в картине снялись Джесси Племонс, Томасин Маккензи и Фрэнсис Конрой.

Камбербэтч сыграл харизматичного владельца ранчо, который одним своим видом внушает людям страх. Однажды его брат тайно женился на красивой вдове, и эта женщина вместе со своим взрослым сыном переехала на ранчо. Главный герой тут же невзлюбил новых родственников и начал мучить их своим психологическим давлением. Хотя, кто знает, может быть и он способен влюбиться, если хоть на секунду забудет о своей суровости.

Кого Камбербэтч только не играл, но до роли ковбоя добрался впервые. А еще он в этом фильме как бы антигерой.

Дата выхода картины на Netflix — 1 декабря.

