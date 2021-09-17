Вышел трейлер фильма «Аллея кошмаров» с Брэдли Купером и Кейт Бланшетт

17 сентября кинокомпания Searchlight опубликовала первый трейлер нового фильма Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров». Главную роль сыграл Брэдли Купер. Также в картине заняты Уиллем Дефо, Кейт Бланшетт, Тони Коллетт и Руни Мара.

Несмотря на название, ничего фантастического или сверхъестественного в фильме не будет. Это вполне себе реалистичная история карнавального фокусника, который научился ловко манипулировать вниманием людей. Он пытается убедить других, что умеет общаться с мертвыми. С помощью своего «дара» главный герой хочет выудить большую сумму денег с одного богача, но тут в его планы вмешивается загадочная женщина-психиатр.

Однако трейлер все-таки дает понять, что без мистики фильм не обойдется. Пожалуй, именно виртуозное лавирование Гильермо дель Торо между магией и реальностью и станет главной фишкой этой картины.

В американских кинотеатрах «Аллея кошмаров» выйдет 17 декабря 2021 года, а в российских релиз запланирован на 27 января 2022 года.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.