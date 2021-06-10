Эндрю Гарфилд и Джессика Честейн «состарились» в новом фильме

Актеры сыграли в биографической драме «Глаза Тэмми Фэй», которая выйдет в кино в сентябре.

9 июня кинокомпания Searchlight опубликовала трейлер нового фильма с Эндрю Гарфилдом и Джессикой Честейн под названием «Глаза Тэмми Фэй». Это биографическая драма, повествующая о судьбе знаменитых американских телеевангелистов Тэмми Фэй Беккер и ее мужа Джима, которых и сыграли голливудские звезды.

В 70-80-х годах эта пара с нуля создала мощную телевизионную религиозную империю и здорово обогатилась. Но затем из-за финансовых махинаций, действий конкурентов и многочисленных скандалов данный прибыльный проект рухнул. Фильм покажет историю успеха, падения и искупления двух телезвезд.

Интересно то, что героев покажут от молодости до зрелых лет. На съемках Честейн и Гарфилду пришлось много раз менять образы. Даже в трейлере видно, какую мощную работу проделали стилисты и гримеры проекта. На некоторых кадрах известных актеров прямо не узнать.

Релиз картины в Америке намечен на 17 сентября. В российских кинотеатрах она выйдет 23 сентября.

Смотрите также: