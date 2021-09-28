Брэдли Купер снялся в фильме про подростков

В новой картине «Лакричная пицца» также играют Шон Пенн и Бен Стиллер.

27 сентября кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer опубликовала трейлер нового фильма «Лакричная пицца» (Licorice pizza) режиссера Пола Томаса Андерсона. Это история о школьнике, который хочет стать актером и двигается к своей мечте, преодолевая по пути обычные подростковые проблемы. Сюжет развернется в Америке 70-х годов.

Кроме молодых артистов, в картине снялись Брэдли Купер, Джон Райли, Шон Пенн, Бен Стиллер и Кристофер Уокен.

Добавим, что Пол Томас Андерсон сам написал сценарий этого фильма. Постановщик известен благодаря картинам «Магнолия» (1999), «Нефть» (2007), «Мастер» (2012), «Врожденный порок» (2014) и другим. Его работы несколько раз номинировались на «Оскар» и другие известные кинопремии.

В западных кинотеатрах «Лакричная пицца» выйдет 25 декабря 2021 года. Насчет российского проката пока нет информации.

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