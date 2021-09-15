Стивен Спилберг снял мюзикл про Ромео и Джульетту в Нью-Йорке

15 сентября кинокомпания 20th Century опубликовала трейлер фильма-мюзикла «Вестсайдская история» (West Side Story), который снял знаменитый постановщик Стивен Спилберг. Это картина является адаптацией одноименной бродвейской постановки 1957 года, по которой уже выходил музыкальный фильм в 1961 году.

Эта история переносит сюжет «Ромео и Джульетты» в Нью-Йорк 50-х годов двадцатого века. Парень и девушка влюбляются друг в друга, несмотря на то что они состоят во враждующих уличных бандах. Зрителей ждет очередная историю молодежной любви, расцветающей на фоне ненависти. И, конечно же, песни, танцы и красивые костюмы.

Создатели фильма не меняли музыку, как и сюжет, который остался близок к оригинальному мюзиклу.

Премьера картины в Америке намечена на 10 декабря 2021 года, в России — на день раньше.

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