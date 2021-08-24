Две матери-одиночки: вышел трейлер новой драмы с Пенелопой Крус

23 августа кинокомпания Sony Pictures опубликовала трейлер испанской драмы «Параллельные матери» (Madres paralelas) с Пенелопой Крус в главной роли. Картину снял обладатель двух «Оскаров» Педро Альмодовар.

По сюжету, две женщины знакомятся в роддоме, перед тем как родить в один день. Обе одиноки и забеременели случайно. Старшая радуется, что скоро станет матерью, пусть и без мужа, а младшая сожалеет о произошедшем и уходит в депрессию. Первая пытается подбодрить вторую, и между ними образуется крепкая связь, которая изменит их сознание, когда они уже подарят жизни своим детям.

В картине также сняли испанские актрисы Росси Де Пальма и Айтана Санчес-Хихон.

Фильм станет открытием Венецианского кинофестиваля 2021 года, который пройдет с 1 по 11 сентября. В российский прокат материнская драма выйдет 11 ноября.

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