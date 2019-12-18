Звездные истории

«Эдуард Суровый. Слезы Брайтона»: кто из звезд пришел посмотреть первый фильм Гарика Харламова

Вопреки слухам о разводе, шоумена сопровождала супруга Кристина Асмус.

«Эдуард Суровый. Слезы Брайтона»: кто из звезд пришел посмотреть первый фильм Гарика Харламова
Звезды на премьере фильма «Эдуард Суровый.Слезы Брайтона». Фото: ТНТ

В Москве прошел предпремьерный показ одного из самых ожидаемых фильмов года канала ТНТ «Эдуард Суровый: Слезы Брайтона».

Это псевдодокументальное расследование о музыканте Эдуарде Сурововом, которому выпала честь представлять Россию на главном музыкальном конкурсе Европы в 1974 году. Захватывающая история становления артиста, которую рассказывают с экранов Иван Ургант, Максим Фадеев, Максим Галкин, Филипп Киркоров и другие звезды.

Поддержать Гарика Харламова в этот вечер пришли десятки знаменитостей, которые мелькают на всех каналах страны. Виновник события – резидент Comedy Club – был на месте за час до старта премьеры.

Практически одновременно появились Игорь Ознобихин, сыгравший полицейского в «Реальных пацанах» и юморист Азамат Мусагалиев.

Вскоре на красной дорожке заметили модельера Алису Толкачеву. Она остановила свой выбор на серебристом платье с запахом и дополнила образ крупным перламутровым ожерельем.

Дизайнер Алиса Толкачева пришла поддержать Гарика Харламова. Фото: Акимова Елена

Далее на площадке появилась Леля Гущина, ведущая «Студии СОЮЗ на «ТНТ». Она была в приподнятом настроении и с удовольствием позировала перед камерами.

Леля Гущина, ведущая «Студии СОЮЗ» на ТНТ. Фото: Акимова Елена

Карина Мишулина тоже прибыла заранее. Пока улаживались последние организационные моменты, актриса поделилась, что Новый год будет встречать дома, а в первые дни января отправиться с друзьями за город.

Что касается меню, то от «Оливье» и «Селедки под шубой» артистка планирует отказаться и отдать предпочтение морской тематике.

Карина Мишулина рассказала о своих планах на Новый год. Фото: Акимова Елена

Анфиса Вистингаузен, которая снималась в сериалах «Остров» и «Фитнес», остановила свой выбор на вязанном белоснежном платье с массивным воротником. Образ дополняет тонкий черный ремень и сапоги на массивной подошве.

Анфиса Вистингаузен посетила предпремьерный показ фильма «Эдуард Суровый.Слезы Брайтона». Фото: Акимова Елена

Певица Глюкоза тоже остановила свой выбор на белом. Она надела на мероприятие белоснежные джинсы и толстовку от Yves Saint Laurent.

Певица Глюкоза. Фото
Певица Глюкоза. Фото: ТНТ

Анастасия Самбурская примерила романтичный образ: летящее шифоновое платье, сумочка через плечо и минимум украшений.

Актриса Анастасия Самбурская. Фото
Актриса Анастасия Самбурская. Фото: Акимова Елена

А Марина Кравец предпочла практичный стиль, который уместен и на работе и на светском мероприятии. Она выбрала чёрные узкие джинсы и жакет в стиле оверсайз.

Телеведущая Марина Кравец. Фото
Телеведущая Марина Кравец. Фото: Акимова Елена

Аналогичный жакет выбрала и актриса Карина Зверева из сериала «Полярный». Только свободный крой она подкоректировала тонким ремнём, что позволило подчеркнуть прекрасную фигуру девушки. Карина призналась, что сейчас решает, чем ей заняться на новы год: встретить главный праздник в Москве с родными или улететь на Шри-Ланку, куда ее приглашают друзья.

Актриса Карина Зверева. Фото
Актриса Карина Зверева. Фото: Акимова Елена

Пожалуй, только Яна Кошкина появилась темном в вечернем платье максимальной длины.

Актриса Яна Кошкина. Фото
Актриса Яна Кошкина. Фото: ТНТ

Среди гостей отметились Вадим Галыгин, Гавр, Александр Ревва, Сергей Бурунов, Максим Галкин. Он, кстати, пришёл один, без своей знаменитой супруги Аллы Пугачевой.

Звезды на премьере фильма. Фото
Звезды на премьере фильма. Фото: Акимова Елена

А вот хозяина вечера Гарика Харламова сопровождала Кристина Асмус. Пара появилась вместе, несмотря на слухи о расставании и приближающемся разводе. Кристина приехала ближе к 20:00 и все время была рядом с мужем. На какие-либо вопросы актриса отвечать откаталась.

Гарик Харламов. Кристина Асмус и Вадим Галыгин. Фото
Гарик Харламов. Кристина Асмус и Вадим Галыгин. Фото: Акимова Елена

Зато Гарик с удовольствием рассказал о своей работе.

«Эдуард Суровый — это мой первый фильм в этом жанре от начала до конца. Думаю всем будет интересно посмотреть…когда-то мы придумали этот персонаж с Гариком Мартиросяном. Кстати, узнаете, что у Сурового есть брат», — рассказал шоумен до премьеры фильма.

Вскоре выяснилось, что брата главного героя играет Григорий Лепс. По сценарию они были разлучены ещё в детстве и встретиться им удалось только во взрослом возрасте.

Гарик Харламов и Кристина Асмус. Фото
Гарик Харламов и Кристина Асмус. Фото: Акимова Елена

Семейно на премьеру пришли Тимати и Анастасия Решетова. Молодые родители признались, что с удовольствием посмотрят работу Харламова. Стоит отметить, что спутница артиста выглядит прекрасно. На модели было длинное красное платье, чёрные классические туфли-лодочки и ожерелье.

Тимати и Анастасия Решетова. Фото
Тимати и Анастасия Решетова. Фото: Акимова Елена

Юлия Ковальчук посетила мероприятие вместе с супругом Алексеем Чумаковым. Пока певец общался с коллегами по сцене, Юлия рассказала, что давно дружит с Гариком Харламовым.

«Это человек, который всегда может поднять настроение. Я вообще не знаю о чем будет фильм и это хорошо. Я уверена, что Суровый-это максимально реальный персонаж. Процентов 30 жителей нашей необъятной страны на него похожи», — призналась певица.

Певцы Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото
Певцы Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: ТНТ

Вместе со спутницей Александрой Велескевич пришёл Александр Гайдулян, звезда сериала «САШАТАНЯ» и «Универ». Пара была одета в похожем стиле: они выбрали наряды с анималистичным принтом, имитирующем шкуры африканских животных. Актеры признались, что ждут наступления Нового года.

«Поедем в ближнее зарубежье. К празднику готовы, Дед Мороз письмо получил. Ждём. Вера в чудеса не ушла, я каждый год работаю волшебником», — шутит Гайдулян.

Актер Андрей Гайдулян со спутницей. Фото
Актер Андрей Гайдулян со спутницей. Фото: Акимова Елена
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«Эдуард Суровый: Слезы Брайтона»Анастасия РешетоваАнастасия СамбурскаяАндрей ГайдулянГарик Харламов и Кристина АсмусГлюкозаКарина МишулинаМарина Кравец
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«Эдуард Суровый. Слезы Брайтона»: кто из звезд пришел посмотреть первый фильм Гарика Харламова
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