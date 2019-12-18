«Эдуард Суровый. Слезы Брайтона»: кто из звезд пришел посмотреть первый фильм Гарика Харламова

В Москве прошел предпремьерный показ одного из самых ожидаемых фильмов года канала ТНТ «Эдуард Суровый: Слезы Брайтона».

Это псевдодокументальное расследование о музыканте Эдуарде Сурововом, которому выпала честь представлять Россию на главном музыкальном конкурсе Европы в 1974 году. Захватывающая история становления артиста, которую рассказывают с экранов Иван Ургант, Максим Фадеев, Максим Галкин, Филипп Киркоров и другие звезды.

Поддержать Гарика Харламова в этот вечер пришли десятки знаменитостей, которые мелькают на всех каналах страны. Виновник события – резидент Comedy Club – был на месте за час до старта премьеры.

Практически одновременно появились Игорь Ознобихин, сыгравший полицейского в «Реальных пацанах» и юморист Азамат Мусагалиев.

Вскоре на красной дорожке заметили модельера Алису Толкачеву. Она остановила свой выбор на серебристом платье с запахом и дополнила образ крупным перламутровым ожерельем.

Далее на площадке появилась Леля Гущина, ведущая «Студии СОЮЗ на «ТНТ». Она была в приподнятом настроении и с удовольствием позировала перед камерами.

Карина Мишулина тоже прибыла заранее. Пока улаживались последние организационные моменты, актриса поделилась, что Новый год будет встречать дома, а в первые дни января отправиться с друзьями за город.

Что касается меню, то от «Оливье» и «Селедки под шубой» артистка планирует отказаться и отдать предпочтение морской тематике.

Анфиса Вистингаузен, которая снималась в сериалах «Остров» и «Фитнес», остановила свой выбор на вязанном белоснежном платье с массивным воротником. Образ дополняет тонкий черный ремень и сапоги на массивной подошве.

Певица Глюкоза тоже остановила свой выбор на белом. Она надела на мероприятие белоснежные джинсы и толстовку от Yves Saint Laurent.

Анастасия Самбурская примерила романтичный образ: летящее шифоновое платье, сумочка через плечо и минимум украшений.

А Марина Кравец предпочла практичный стиль, который уместен и на работе и на светском мероприятии. Она выбрала чёрные узкие джинсы и жакет в стиле оверсайз.

Аналогичный жакет выбрала и актриса Карина Зверева из сериала «Полярный». Только свободный крой она подкоректировала тонким ремнём, что позволило подчеркнуть прекрасную фигуру девушки. Карина призналась, что сейчас решает, чем ей заняться на новы год: встретить главный праздник в Москве с родными или улететь на Шри-Ланку, куда ее приглашают друзья.

Пожалуй, только Яна Кошкина появилась темном в вечернем платье максимальной длины.

Среди гостей отметились Вадим Галыгин, Гавр, Александр Ревва, Сергей Бурунов, Максим Галкин. Он, кстати, пришёл один, без своей знаменитой супруги Аллы Пугачевой.

А вот хозяина вечера Гарика Харламова сопровождала Кристина Асмус. Пара появилась вместе, несмотря на слухи о расставании и приближающемся разводе. Кристина приехала ближе к 20:00 и все время была рядом с мужем. На какие-либо вопросы актриса отвечать откаталась.

Зато Гарик с удовольствием рассказал о своей работе.

«Эдуард Суровый — это мой первый фильм в этом жанре от начала до конца. Думаю всем будет интересно посмотреть…когда-то мы придумали этот персонаж с Гариком Мартиросяном. Кстати, узнаете, что у Сурового есть брат», — рассказал шоумен до премьеры фильма.

Вскоре выяснилось, что брата главного героя играет Григорий Лепс. По сценарию они были разлучены ещё в детстве и встретиться им удалось только во взрослом возрасте.

Семейно на премьеру пришли Тимати и Анастасия Решетова. Молодые родители признались, что с удовольствием посмотрят работу Харламова. Стоит отметить, что спутница артиста выглядит прекрасно. На модели было длинное красное платье, чёрные классические туфли-лодочки и ожерелье.

Юлия Ковальчук посетила мероприятие вместе с супругом Алексеем Чумаковым. Пока певец общался с коллегами по сцене, Юлия рассказала, что давно дружит с Гариком Харламовым.

«Это человек, который всегда может поднять настроение. Я вообще не знаю о чем будет фильм и это хорошо. Я уверена, что Суровый-это максимально реальный персонаж. Процентов 30 жителей нашей необъятной страны на него похожи», — призналась певица.

Вместе со спутницей Александрой Велескевич пришёл Александр Гайдулян, звезда сериала «САШАТАНЯ» и «Универ». Пара была одета в похожем стиле: они выбрали наряды с анималистичным принтом, имитирующем шкуры африканских животных. Актеры признались, что ждут наступления Нового года.

«Поедем в ближнее зарубежье. К празднику готовы, Дед Мороз письмо получил. Ждём. Вера в чудеса не ушла, я каждый год работаю волшебником», — шутит Гайдулян.