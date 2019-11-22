ЗВЕЗДЫ

Гайдулян заявил, что Рубцова и Кожевникова смогли наладить отношения

По словам актера, он может рассказать много интересного об их совместной работе, но не будет.

Гайдулян заявил, что Рубцова и Кожевникова смогли наладить отношения
Гайдулян не стал рассказывать подробности конфликта Рубцовой и Кожевниковой/http://globallookpress.com/

Актер Андрей Гайдулян заявил, что может рассказать много интересного об отношениях своих подруг и коллег по съемочной площадке — Марии Кожевниковой и Валентины Рубцовой, но не будет этого делать. Он отметил, что сейчас у девушек прекрасные отношения. Ранее в одном из интервью Валентина Рубцова сказала, что год не общалась с Кожевниковой. При этом они делили одну гримёрку. Любопытно, что причину конфликта Рубцова так и не озвучила, сказав, что просто не помнит, что между ними произошло.

Мария Кожевникова. Фото
Кожевникова конфликтовала с Рубцовой/http://globallookpress.com/

По словам Гайдуляна, с Рубцовой у него также идут постоянные споры. При этом он понимает, что в творческом процессе по-другому не может быть.

«Другое дело, что последнее слово за режиссером, Сашей Потаповым, а мы с Валей можем спорить друг с другом сколько угодно. У нас сложилась отличная, бессменная творческая команда за последние три сезона, и мы ей очень дорожим», — сказал Андрей Гайдулян.

Также актер признал, что с годами он все чаще конфликтует с режиссерами. Правда, тут же отшутился, что это все из-за его звездной болезни. Как добавил актер, сейчас он часто спорит со своим коллегой по сериалу «СашаТаня» Артемом Широковым. Как заметил Гайдулян, они якобы спорят кто из них лучший актер. Причем режиссеры занимают сторону его коллеги, сообщает «СтарХит».

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Тэги:

Андрей ГайдулянАртем ШироковВалентина РубцоваМария КожевниковаСериал "СашаТаня"
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Гайдулян заявил, что Рубцова и Кожевникова смогли наладить отношения
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