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Сын Киркорова вместе с особенными детьми вышел на модный подиум

Дефиле прошло в рамках благотворительного бала Baby Love.

Сын Киркорова вместе с особенными детьми вышел на модный подиум
Филипп и Мартин Киркоровы Фото Global look press.

В Москве состоялся благотворительный бал Baby Love. Собранные на нем 785 тысяч евро направили в помощь семьям, воспитывающим детей с аутизмом, синдромом Дауна, церебральным параличом и другими особенностями развития. Организаторами мероприятия выступили фонд Натальи Водяновой «Обнаженные сердца» и Яна Рудковская.

В модном показе моделей от Dior участвовали дети Филиппа Киркорова Алла-Виктория и сын Мартин, а также наследник Рудковской и Евгения Плющенко Саша. Кроме того, на подиум вышли дети с особенностями развития, доказав, что мир моды открыт для всех. На сцене вечеринки бесплатно спели для гостей праздника Филипп Киркоров и Дима Билан.

Отметим, что Евгений Плющенко уже три года помогает благотворительному фонду Водяновой. Он бесплатно занимается фигурным катанием с особенными детьми. В его планах – сделать это движение более масштабным и когда-нибудь выйти с детьми на Паралимпиаду.

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Александр ПлющенкоАлла Виктория и Мартин КиркоровыЕвгений ПлющенкоКиркоров личная жизньФилипп КиркоровЯна Рудковская
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Сын Киркорова вместе с особенными детьми вышел на модный подиум
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