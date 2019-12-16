«Ребенок должен быть плодом любви»: Самбурская объяснила, почему не спешит рожать

32-летняя актриса и шансонье считает, что к появлению малыша нужно относиться ответственно.

32-летняя Анастасия Самбурская устала слушать вопросы о появлении наследников. Когда в очередной раз подписчики задали актрисе вопрос, когда ждать от нее детей, Настя поспешила объяснить свою позицию, хотя обычно старалась воздерживаться от внимания к подобного рода акцентам. Настя заявила, что к появлению нового человека на свет нужно подходить серьезно и ответственно. Так, одним из главных критериев – наличие любви между родителями.

«Ребенок должен быть плодом любви, а не подкидышем безысходности. И рожден он должен быть не от донора спермы, а в отношениях», — отрезала она.

Самбурскую возмутило, что на сегодняшний день в социуме принято считать, что после определенного возраста женщина всенепременно должна зачать и выносить малыша. По ее твердому убеждению, рожать женщина должна тогда, когда сама посчитает нужным.

«Нельзя быть настолько тупыми, чтобы давить на женщину всем социумом, заставляя принимать изначально эгоистичные решения, плодить безотцовщину и с самого начала обрекать ребенка на жизнь с поломанной психикой. Благороднее взять ребенка из детского дома», — резюмировала она.