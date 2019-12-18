Галкин поставил в замке антикварную дверь, украсив ее аметистами

Часть работ по ее монтажу и реставрации артист взял на себя.

Максим Галкин установил в своем замке антикварную дверь, выполненную из бронзы. Артист объяснил, что не планировал кичиться перед публикой своим богатством, просто хорошему дому необходима качественная огранка. Да и замок он построил вовсе не для того, чтобы выделиться.

«Дом по типовому проекту – это скучно, поэтому я построил нечто, что развлекло меня в процессе строительства», — объяснил юморист.

Сразу найти подходящую входную дверь комику не удалось, поэтому изначально в замке стояла обычная. И вот чудо – Максиму удалось раздобыть вожделенный элемент недостающей конструкции дома, выполненный французским литейщиком Фердинандом Барбедиенном в середине XIX века. Он вместе со своим компаньоном разработал специальный механизм, позволяющий копировать известные бронзовые произведения Средневековья.

Дверь Галкина – ни что иное, как уменьшенная копия знаменитых дверей итальянского скульптора Лоренцо Гиберти, которые стоят во Флорентийском баптистерии. На них изображены 10 сюжетов из Ветхого завета.

Внутреннюю сторону двери Галкин отделал эмалями XVII века, купленными в Париже, сюжеты которых посвящены страстям Христовым.

«Для них я придумал обрамление. Вместе с художником Артемом Степаняном мы взяли уже существующие образцы французской бронзы, украшенной полудрагоценными камнями: аметистами, бирюзой, сердоликом, небольшими гранатами», — рассказал он.

Далее артист вместе со своим помощником создал металлические рамки методом гальванопластики и разместил в них эмали. Обрамление он покрыл искусственным сусальным золотом.

Произведение Галкина вызвало настоящий ажиотаж среди звезд. В блоге Максима выразили свой восторг Игорь Крутой, Саша Савельева, Александр Ревва, Арман Давлетьяров, мама Тимати Симона Юнусова, адвокат Ида Достман.