НОВОСТИ

Галкин поставил в замке антикварную дверь, украсив ее аметистами

Часть работ по ее монтажу и реставрации артист взял на себя.

Галкин поставил в замке антикварную дверь, украсив ее аметистами
Максим Галкин. Фото Global look press

Максим Галкин установил в своем замке антикварную дверь, выполненную из бронзы. Артист объяснил, что не планировал кичиться перед публикой своим богатством, просто хорошему дому необходима качественная огранка. Да и замок он построил вовсе не для того, чтобы выделиться.

«Дом по типовому проекту – это скучно, поэтому я построил нечто, что развлекло меня в процессе строительства», — объяснил юморист.

Сразу найти подходящую входную дверь комику не удалось, поэтому изначально в замке стояла обычная. И вот чудо – Максиму удалось раздобыть вожделенный элемент недостающей конструкции дома, выполненный французским литейщиком Фердинандом Барбедиенном в середине XIX века. Он вместе со своим компаньоном разработал специальный механизм, позволяющий копировать известные бронзовые произведения Средневековья.

Дверь Галкина. Фото
Стоп-кадр видео https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Дверь Галкина – ни что иное, как уменьшенная копия знаменитых дверей итальянского скульптора Лоренцо Гиберти, которые стоят во Флорентийском баптистерии. На них изображены 10 сюжетов из Ветхого завета.

Внутреннюю сторону двери Галкин отделал эмалями XVII века, купленными в Париже, сюжеты которых посвящены страстям Христовым.

«Для них я придумал обрамление. Вместе с художником Артемом Степаняном мы взяли уже существующие образцы французской бронзы, украшенной полудрагоценными камнями: аметистами, бирюзой, сердоликом, небольшими гранатами», — рассказал он.

Далее артист вместе со своим помощником создал металлические рамки методом гальванопластики и разместил в них эмали. Обрамление он покрыл искусственным сусальным золотом.

Дверь Галкина. Фото
Стоп-кадр видео https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Произведение Галкина вызвало настоящий ажиотаж среди звезд. В блоге Максима выразили свой восторг Игорь Крутой, Саша Савельева, Александр Ревва, Арман Давлетьяров, мама Тимати Симона Юнусова, адвокат Ида Достман.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла Пугачева и Максим ГалкинГалкин новостиМаксим ГалкинМаксим Галкин последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Галкин поставил в замке антикварную дверь, украсив ее аметистами
Интересно?
Поделись с друзьями: